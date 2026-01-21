OFFICIEEL Na Rommens is Westerlo nog een sterkhouder kwijt

KVC Westerlo ziet opnieuw een belangrijke speler vertrekken. Griffin Yow kiest na meerdere seizoenen in de Kempen voor een terugkeer naar de Verenigde Staten.

Vertrek naar New England Revolution

De Amerikaanse flankaanvaller sluit na bijna drie jaar zijn periode bij Westerlo af. Hij tekent een contract tot 2028 bij New England Revolution, actief in de MLS. De club bevestigde het vertrek via zijn officiële kanalen.

“Griffin Yow neemt afscheid van KVC Westerlo en zet zijn carrière verder bij New England Revolution. De Amerikaanse aanvaller keert daarmee terug naar zijn thuisland voor een nieuwe uitdaging”, klinkt het. Daarmee komt een einde aan zijn traject in de Belgische competitie terwijl hij nochtans in beeld was bij enkele topclubs in de Jupiler Pro League.

Yow verzamelde in totaal 86 wedstrijden voor Westerlo. Hij kwam achttien keer tot scoren en leverde tien assists af, waarvan drie doelpunten dit seizoen. De club herinnerde eraan dat hij in mei 2023 zijn eerste minuten maakte voor het eerste elftal. “In mei 2023 maakte Griffin zijn debuut bij het eerste elftal. Een maand later groeide hij uit tot een vaste waarde binnen de A-kern.”

De winger werd destijds overgenomen van DC United, waar hij samenspeelde met Christian Benteke. Zijn ontwikkeling zette zich door, wat hem een vaste rol opleverde binnen de kern van Westerlo.

Internationale ervaring en toekomstperspectief

Naast zijn prestaties in de Belgische competitie verzamelde Yow ook internationale ervaring. Vorige zomer maakte hij deel uit van het olympische team van de Verenigde Staten. Tijdens de Spelen in Parijs kwam hij in vier wedstrijden in actie. Die selectie bevestigde zijn groeiende status binnen het Amerikaanse voetbal.





Zijn overstap naar de MLS betekent een nieuwe fase in zijn carrière. De keuze voor New England Revolution biedt hem de mogelijkheid om dichter bij huis verder te bouwen aan zijn ontwikkeling. Voor Westerlo betekent zijn vertrek opnieuw het verlies van een basisspeler, kort nadat ook Tuur Rommens de club verliet.