Quasi een nuloperatie: Dit zijn de (financiële) details achter de komst van Heekeren naar Anderlecht

Justin Heekeren is de nieuwe doelman van RSC Anderlecht. De Belgische recordkampioen neemt de 25-jarige Duitser over van FC Schalke 04. Ondertussen kennen we ook de details achter de transfer.

RSC Anderlecht maakte de komst van Justin Heekeren eerder vandaag officieel. De doelman komt definitief over van FC Schalke 04.

Anderlecht betaalt een half miljoen euro voor de 25-jarige Duitser. Dat is ook meteen de marktwaarde die Transfermarkt op de doelman plakt.

Contract tot medio 2029

Heekeren tekende een contract tot medio 2029 in het Lotto Park. Die contractduur is hét bewijs dat Olivier Renard is zijn kwaliteiten gelooft.

De 25-jarige Duitser krijgt in het tussenseizoen de kans om zich te bewijzen en te vechten voor de plaats onder de lat. Minstens even belangrijk: Renard hoopt tijdens deze mercato nog een extra doelman te halen.

Nuloperatie

Mads Kikkenborg is ondertussen officieel voorgesteld als de nieuwe doelman van Molde FK. De Denen betaalden nog 400.000 euro om de invallersdoelman weg te halen in Brussel.