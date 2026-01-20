Rondje op Kampioenenbal: Blamage voor City, Pocognoli moet vrezen voor ontslag na afstraffing in Madrid

Club Brugge won vanavond met 1-4 bij Kairat Almaty in Kazachstan. Maar er was meer spektakel op deze Champions League-avond. Een overzicht.

Club Brugge mag blijven dromen van Europese overwintering na een 1-4-overwinning in Astana. Al moét er daarvoor volgende week gewonnen worden van Olympique Marseille. En geduimd...

Overleeft Sebastien Pocognoli pandoering bij Real Madrid?

Voor Manchester City was het dan weer een minder leuke avond in quasi dezelfde (koude) temperaturen. Erling Braut Haaland en ploegmaats lieten zich verrassen en gingen onderuit bij Bodo/Glimt.

Ook Sebastien Pocognoli zal vanavond niet goed slapen. AS Monaco werd afgedroogd door Real Madrid. Het scorebord van het Estadio Santiago Bernabeu gaf 6-1 na negentig minuten voetballen.

Géén rentree voor Romelu Lukaku

SSC Napoli kwam dan weer niet verder dan een 1-1-gelijkspel op het veld van FC Kopenhagen. Romelu Lukaku zat op de bank, maar maakte zijn rentree niet. En Napoli moet stilaan vrezen voor de uitschakeling...

Arsenal FC, Tottenham Hotspur en Olympiakos Piraeus lieten zich dan weer niet verrassen. Er werd door de voorgenoemde clubs gewonnen van respectievelijk Internazionale FC, Borussia Dortmund en Bayer 04 Leverkusen.





Alle resultaten: