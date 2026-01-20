OFFICIEEL: Beerschot stelt volgende transfer voor: "Past perfect in onze visie"

Beerschot heeft de komst van Siviwe Magidigidi afgerond. De 20-jarige aanvaller komt over van Siwelele FC uit Zuid-Afrika.

Magidigidi tekent op het Kiel een contract tot de zomer van 2029, met een optie voor een extra seizoen.

De jonge spits staat bekend om zijn snelheid, dribbels en neus voor doelpunten. In zijn thuisland geldt hij als een groot offensief talent.

Voor Magidigidi wordt dit zijn eerste avontuur buiten Zuid-Afrika. Dit seizoen scoorde hij 4 keer in 12 wedstrijden voor Siwelele FC.

Siviwe Magidigidi is een toekomstgerichte transfer voor Beerschot

“Ik ben enorm dankbaar voor het vertrouwen dat Beerschot in mij stelt", zegt Magidigidi. “Ik kijk ernaar uit om alles te geven voor de club en de supporters.”



Sporting Director Murat Akin: “Met Siviwe halen we een jonge, dynamische aanvaller in huis met veel groeipotentieel. Hij past perfect binnen onze visie om talent te ontwikkelen.”