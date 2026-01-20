'Anderlecht wil Chelsea-deal Antwerp kapen'

Royal Antwerp FC is al een tijdje op zoek naar extra offensieve slagkracht. Veel overschot hebben ze niet in aanvallend opzicht, zoals de blessure van Kerk voor Nieuwjaar duidelijk maakte. En dus willen ze zich ernstig gaan versterken.

Royal Antwerp FC wil zich maar wat graag gaan versterken in het aanvallende compartiment. Sportief directeur Marc Overmars speurt daarom actief de markt af. Daarbij is de naam David Datro Fofana op de radar verschenen.

David Fofana mag definitief weg bij Chelsea: Antwerp op de loer

De 23-jarige Ivoriaan maakte naam bij Molde en verdiende begin 2023 een transfer naar Chelsea, dat toen zo’n twaalf miljoen euro betaalde. In Londen kon hij die verwachtingen echter niet waarmaken, waardoor hij al meermaals werd uitgeleend.

Nu zou Chelsea hem definitief willen laten gaan, nadat hij in Turkije bij Fatih Karagümrük eindelijk opnieuw zijn draai heeft gevonden. En dus willen ze nu gaan cashen op hem en nog een wezenlijk deel van het bedrag dat ze voor hem betaalden in 2023.

Anderlecht wil deal van Antwerp wegkapen

Antwerp gaf echter meteen te kennen dat ze niet zomaar vijf miljoen euro (of meer) voor de speler zouden willen neertellen - het is nog steeds de tering naar de nering zetten bij The Great Old. En dus moeten ze opletten voor kapers op de kust.



Volgens The Sun wordt daarbij nu ook de naam van RSC Anderlecht genoemd. Paars-wit zou een van de teams zijn die de deal voor de neus van Antwerp wil wegkapen. Al is de vraag dan weer meteen of zij wél de gevraagde prijs op tafel zouden willen gooien.