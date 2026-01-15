Antwerp heeft eindelijk nieuwe centrumspits in het vizier, maar... kunnen ze hem betalen?

Antwerp heeft eindelijk nieuwe centrumspits in het vizier, maar... kunnen ze hem betalen?


Royal Antwerp FC is al een tijdje op zoek naar extra offensieve slagkracht. Met Vincent Janssen en Gyrano Kerk die richting het einde van hun contract gaan, is de aanvalsmarge bij The Great Old bijzonder klein geworden.

Achter het vaste duo zijn de alternatieven beperkt, zeker met het oog op volgend seizoen. Antwerp wil vermijden om in de zomer tegelijk zijn volledige aanval te moeten heropbouwen.

Sportief directeur Marc Overmars speurt daarom actief de markt af. Daarbij is de naam David Datro Fofana op de radar verschenen.

Bij Chelsea mag Fofana definitief vertrekken

De 23-jarige Ivoriaan maakte naam bij Molde en verdiende begin 2023 een transfer naar Chelsea, dat toen zo’n twaalf miljoen euro betaalde. In Londen kon hij die verwachtingen echter niet waarmaken.

Fofana werd nadien meermaals uitgeleend, maar lijkt dit seizoen opnieuw zijn draai te vinden. Bij Fatih Karagümrük scoorde hij zeven keer in veertien wedstrijden.

Vijf miljoen gaat Antwerp niet betalen

Chelsea wil deze winter definitief afscheid nemen van de spits. Zijn marktwaarde wordt geschat rond de vijf miljoen euro, wat de deal complex maakt.

Voor Antwerp zou Fofana passen in het profiel dat de club zoekt: jong, fysiek sterk en met potentieel om sportief én financieel te renderen. Zeker met het oog op mogelijke vertrekken voorin.

Antwerp is naar verluidt niet alleen in de race, maar toont wel concrete interesse. Of het dossier haalbaar is, zal vooral afhangen van de financiële voorwaarden.

