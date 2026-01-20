Napoli komt met blessure-update over Kevin De Bruyne en plakt zelfs planning op zijn terugkeer

Er schijnt licht aan het einde van de (revalidatie)tunnel voor Romelu Lukaku. De Rode Duivel traint opnieuw op volle kracht mee bij SSC Napoli. Maar hoe zit het met Kevin De Bruyne?

Romelu Lukaku is na enkele maanden inactiviteit opnieuw beschikbaar bij SSC Napoli. De Rode Duivel reisde met Partenopei mee naar Kopenhagen, maar meer dan enkele minuten spelen - en liefst nog geen - zit er (nog) niet in.

Desalniettemin is zijn rentree voor héél binnenkort. Maar hoe zit het ondertussen met Kevin De Bruyne? De middenvelder gaf de voorbije weken dan wel updates, maar veel wijzer werden we er niet van.

De prognose is dat hij eind februari of begin maart opnieuw volledig met de groep kan trainen

"De revalidatie van De Bruyne zit momenteel op schema", komt Raffaele Canonico (hoofd van de medische staf bij Napoli, nvdr.) met een update. "De prognose is dat hij eind februari of begin maart opnieuw volledig met de groep kan trainen."

Vrij vertaald: De Bruyne zal ten vroegste midden april opnieuw op het speelveld te vinden zijn. In het beste geval heeft hij nog een dikke maand - de Serie A eindigt eind mei - om wedstrijdritme op te doen met het oog op het WK.

Wanneer staat Kevin De Bruyne opnieuw op het veld?



De Bruyne liep in oktober jongstleden een zware spierscheur op aan de rechterhamstring. De Rode Duivel werd geopereerd en werkt sindsdien aan zijn terugkeer.

