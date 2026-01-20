Karel Geraerts komt met fikse waarschuwing voor Anderlecht-doelman Colin Coosemans

Anderlecht haalde met Justin Heekeren een nieuwe doelman in huis. De Duitser komt over van Schalke 04 en moet de concurrentie aangaan met Colin Coosemans. Ex-trainer Karel Geraerts kent zijn kwaliteiten door en door.

Anderlecht heeft dinsdag zijn nieuwe doelman officieel voorgesteld. Justin Heekeren vangt het vertrek van Mads Kikkenborg aan en zal concurreren met Colin Coosemans voor een plaats in doel. Karel Geraerts kent hem nog goed.

Heekeren werd weggeplukt bij Schalke 04, waar hij onder Geraerts in doel stond. Dit seizoen was hij er de tweede keeper. Geraerts lanceerde de nieuwe doelman van Anderlecht in zijn tijd. "Hij heeft de kwaliteiten om een nummer één te zijn", vertelt hij bij Het Nieuwsblad.

Geraerts gelooft rotsvast in Heekeren

"Bij Schalke had hij de pech dat hij in een elftal speelde dat niet goed draaide", gaat Geraerts verder. "Maar die jongen is wel ambitieus. Hij is goed en heeft wel het profiel om eerste keeper van Anderlecht te zijn."

"Justin is een strijder en zal knokken voor een basisplaats." Een duidelijke waarschuwing voor Coosemans dus. "Hij zal Colin Coosemans zoveel mogelijk pushen en proberen zijn kans te grijpen als die er komt."

Lees ook... Dit zijn de eerste woorden van Justin Heekeren als nieuwe Anderlecht-doelman›

"Justin zal de concurrentiestrijd wel op een correcte manier aangaan", aldus Geraerts. "Hij spreekt Engels en is zeer sociaal om zich goed te integreren in de groep. Door zijn lengte van 1,96 meter heeft Heekeren wel présence in zijn doel. Hij heeft goeie reflexen. Eigenlijk kan ik niets negatiefs over hem zeggen."