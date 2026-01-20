Karel Geraerts komt met fikse waarschuwing voor Anderlecht-doelman Colin Coosemans

Karel Geraerts komt met fikse waarschuwing voor Anderlecht-doelman Colin Coosemans
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4317

Anderlecht haalde met Justin Heekeren een nieuwe doelman in huis. De Duitser komt over van Schalke 04 en moet de concurrentie aangaan met Colin Coosemans. Ex-trainer Karel Geraerts kent zijn kwaliteiten door en door.

Anderlecht heeft dinsdag zijn nieuwe doelman officieel voorgesteld. Justin Heekeren vangt het vertrek van Mads Kikkenborg aan en zal concurreren met Colin Coosemans voor een plaats in doel. Karel Geraerts kent hem nog goed.

Heekeren werd weggeplukt bij Schalke 04, waar hij onder Geraerts in doel stond. Dit seizoen was hij er de tweede keeper. Geraerts lanceerde de nieuwe doelman van Anderlecht in zijn tijd. "Hij heeft de kwaliteiten om een nummer één te zijn", vertelt hij bij Het Nieuwsblad.

Geraerts gelooft rotsvast in Heekeren

"Bij Schalke had hij de pech dat hij in een elftal speelde dat niet goed draaide", gaat Geraerts verder. "Maar die jongen is wel ambitieus. Hij is goed en heeft wel het profiel om eerste keeper van Anderlecht te zijn."

"Justin is een strijder en zal knokken voor een basisplaats." Een duidelijke waarschuwing voor Coosemans dus. "Hij zal Colin Coosemans zoveel mogelijk pushen en proberen zijn kans te grijpen als die er komt."

Lees ook... Dit zijn de eerste woorden van Justin Heekeren als nieuwe Anderlecht-doelman
"Justin zal de concurrentiestrijd wel op een correcte manier aangaan", aldus Geraerts. "Hij spreekt Engels en is zeer sociaal om zich goed te integreren in de groep. Door zijn lengte van 1,96 meter heeft Heekeren wel présence in zijn doel. Hij heeft goeie reflexen. Eigenlijk kan ik niets negatiefs over hem zeggen."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Karel Geraerts
Justin Heekeren

Meer nieuws

Dit zijn de eerste woorden van Justin Heekeren als nieuwe Anderlecht-doelman

Dit zijn de eerste woorden van Justin Heekeren als nieuwe Anderlecht-doelman

15:30
Nieuwste aanwinst Anderlecht komt er via... ex-speler van paars-wit: "Een beetje fysieke kracht mag wel"

Nieuwste aanwinst Anderlecht komt er via... ex-speler van paars-wit: "Een beetje fysieke kracht mag wel"

18:40
Anderlecht stelt nieuwe keeper officieel voor: dit heeft Olivier Renard erover te zeggen

Anderlecht stelt nieuwe keeper officieel voor: dit heeft Olivier Renard erover te zeggen

13:00
1
Met verve! Club Brugge hakt Kairat in de pan en mag blijven dromen van top-24 in Champions League

Met verve! Club Brugge hakt Kairat in de pan en mag blijven dromen van top-24 in Champions League

18:23
'KRC Genk wil basisspeler deze winter verkopen en dient meteen bod in voor vervanger'

'KRC Genk wil basisspeler deze winter verkopen en dient meteen bod in voor vervanger'

18:20
De ziekenboeg lijkt eindelijk leeg te lopen: het laatste blessurenieuws van Standard

De ziekenboeg lijkt eindelijk leeg te lopen: het laatste blessurenieuws van Standard

18:00
Slecht en goed nieuws voor Hasi na Gent: Anderlecht blijft sukkelen met blessures

Slecht en goed nieuws voor Hasi na Gent: Anderlecht blijft sukkelen met blessures

14:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 20/01: Michiwaki - Diouf - Kotto - Heekeren - Petrovic

Transfernieuws en Transfergeruchten 20/01: Michiwaki - Diouf - Kotto - Heekeren - Petrovic

16:15
Bayern-coach Kompany spreekt bewondering uit voor Belgische club

Bayern-coach Kompany spreekt bewondering uit voor Belgische club

17:40
1
Anderlecht en Gent zetten voluit in op nog een nieuwe spits voor... beloftenploegen

Anderlecht en Gent zetten voluit in op nog een nieuwe spits voor... beloftenploegen

15:45
Union moet punten pakken: dit zegt CEO Bormans vlak voor Bayern München

Union moet punten pakken: dit zegt CEO Bormans vlak voor Bayern München

17:20
🎥 Amateurvoetballer wordt door politie opgepakt na deze degoutante actie op het veld

🎥 Amateurvoetballer wordt door politie opgepakt na deze degoutante actie op het veld

17:10
1
Vanhaezebrouck streng voor Anderlecht: "Daar stel ik me vragen bij"

Vanhaezebrouck streng voor Anderlecht: "Daar stel ik me vragen bij"

12:00
Zeven matchen zonder zege: harde analyse van Steven Defour over KRC Genk

Zeven matchen zonder zege: harde analyse van Steven Defour over KRC Genk

17:00
De pijnlijke waarheid achter de nederlaag van Anderlecht: het scenario schrijft zichzelf

De pijnlijke waarheid achter de nederlaag van Anderlecht: het scenario schrijft zichzelf

11:40
2
Autoritaire leider SK Beveren slankt kern af en laat speler vroegtijdig vertrekken

Autoritaire leider SK Beveren slankt kern af en laat speler vroegtijdig vertrekken

16:15
Anderlecht geloofde niet in hem... nu klopt Manchester United aan

Anderlecht geloofde niet in hem... nu klopt Manchester United aan

14:40
6
Supercomputer voorspelt weinig goeds voor Club Brugge en Union SG

Supercomputer voorspelt weinig goeds voor Club Brugge en Union SG

16:00
OFFICIEEL: STVV heeft vlot scorende CPL-spits helemaal beet, recordtransfer voor RFC Liège

OFFICIEEL: STVV heeft vlot scorende CPL-spits helemaal beet, recordtransfer voor RFC Liège

15:03
OFFICIEEL: Beerschot stelt volgende transfer voor: "Past perfect in onze visie"

OFFICIEEL: Beerschot stelt volgende transfer voor: "Past perfect in onze visie"

15:03
1
Onthuld: dit is wat Radja Nainggolan verdient bij Patro Eisden Maasmechelen

Onthuld: dit is wat Radja Nainggolan verdient bij Patro Eisden Maasmechelen

14:20
OFFICIEEL: Karel Geraerts plukt verdediger weg bij KAA Gent

OFFICIEEL: Karel Geraerts plukt verdediger weg bij KAA Gent

13:30
7
'KRC Genk aast op nieuwe verdediger maar krijgt slecht nieuws te horen'

'KRC Genk aast op nieuwe verdediger maar krijgt slecht nieuws te horen'

12:41
1
Na het gedoe van dit weekend: deze refs leiden de wedstrijden van jouw favoriete club

Na het gedoe van dit weekend: deze refs leiden de wedstrijden van jouw favoriete club

12:20
1
DONE DEAL: Anderlecht doet zijn eerste uitgaande transfer

DONE DEAL: Anderlecht doet zijn eerste uitgaande transfer

10:00
'Persoonlijk akkoord: STVV kaapt transfer weg voor neus Standard en Gent'

'Persoonlijk akkoord: STVV kaapt transfer weg voor neus Standard en Gent'

11:20
3
Bijzonder mooi nieuws voor twee Club-supporters: "Warm moment op héél koude plaats in Kazachstan" De derde helft

Bijzonder mooi nieuws voor twee Club-supporters: "Warm moment op héél koude plaats in Kazachstan"

11:00
Met 'dank' aan transfer Standard? 'Club Brugge ziet speler met verleden bij Antwerp en Mechelen vertrekken'

Met 'dank' aan transfer Standard? 'Club Brugge ziet speler met verleden bij Antwerp en Mechelen vertrekken'

10:30
1
Charleroi-supporters probeerden bussen Standard-fans aan te vallen voor Waalse derby

Charleroi-supporters probeerden bussen Standard-fans aan te vallen voor Waalse derby

09:30
2
'Anderlecht heeft beet: gewilde speler legt dinsdag medische testen af'

'Anderlecht heeft beet: gewilde speler legt dinsdag medische testen af'

07:30
1
'Raak voor KVC Westerlo: gedroomde verdediger op komst uit Frankrijk'

'Raak voor KVC Westerlo: gedroomde verdediger op komst uit Frankrijk'

09:00
2
Casper Nielsen zorgt voor stevige domper bij Standard

Casper Nielsen zorgt voor stevige domper bij Standard

08:20
6
'Anderlecht wil Chelsea-deal Antwerp kapen'

'Anderlecht wil Chelsea-deal Antwerp kapen'

07:00
16
Geen Verhaeghe en geen Rigaux in Kazachstan: "Gaat geen wijn drinken met zijn vrouw"

Geen Verhaeghe en geen Rigaux in Kazachstan: "Gaat geen wijn drinken met zijn vrouw"

08:40
14
🎥 Clublegende Roger 'Ceetje' Putman komt na zege tegen Genk op 'heilige' plaats bij Zulte Waregem

🎥 Clublegende Roger 'Ceetje' Putman komt na zege tegen Genk op 'heilige' plaats bij Zulte Waregem

07:20
Staat de job van Ivan Leko al op de tocht? Druk is er sowieso in Kazachstan

Staat de job van Ivan Leko al op de tocht? Druk is er sowieso in Kazachstan

08:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 2-3 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 0-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 4-2 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 2-0 Standard Standard
STVV STVV 1-0 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Kairat Almaty - Club Brugge: 0-0 Christophe De Geyter Christophe De Geyter over OFFICIEEL: Karel Geraerts plukt verdediger weg bij KAA Gent Soloria Soloria over Oosting neemt geen blad voor de mond na eerste nederlaag met Antwerp jawaddedadde jawaddedadde over Bayern-coach Kompany spreekt bewondering uit voor Belgische club Afzuip Afzuip over Casper Nielsen zorgt voor stevige domper bij Standard Johnnie Walker Johnnie Walker over Geen Verhaeghe en geen Rigaux in Kazachstan: "Gaat geen wijn drinken met zijn vrouw" Seppe1 Seppe1 over 'KRC Genk aast op nieuwe verdediger maar krijgt slecht nieuws te horen' jawaddedadde jawaddedadde over 🎥 Amateurvoetballer wordt door politie opgepakt na deze degoutante actie op het veld Jasperd Jasperd over Anderlecht geloofde niet in hem... nu klopt Manchester United aan Vital Verheyen Vital Verheyen over Grote zorgen om Club Brugge: "Dan is het écht crisis" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved