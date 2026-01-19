FIFA komt met slecht nieuws voor Rode Duivels

Langzaam maar zeker verliest België plaatsen op de FIFA-wereldranglijst. Na vier jaar op de eerste plaats te hebben gestaan, staan de Rode Duivels nu op het punt om uit de top-10 te vallen. Werk aan de winkel richting WK?

België heeft sinds 2017 niet zo laag gestaan op de wereldranglijst: de nieuwe FIFA-wereldranglijst, die maandag werd gepubliceerd door de wereldvoetbalbond, zag de Rode Duivels een plek verliezen ten gunste van Marokko. Daardoor staan de Belgen nu negende.

Een verandering die er komt doordat Marokko onlangs de finale van de Afrika Cup heeft bereikt, vier wedstrijden in de reguliere speeltijd heeft gewonnen (evenals een kwalificatie via strafschoppen in de halve finale) voordat het in de finale verloor tegen Senegal (1-0).

België is al elf jaar niet meer uit de top-10 geweest

Voldoende voor de Atlasleeuwen om 20 punten te pakken in de FIFA-ranking en zo met drie plaatsen te klimmen om meteen tot de top-10 te behoren op de 8e plek, waardoor België (voorheen 8e), Duitsland (nu 10e) en Kroatië (dat uit de top-10 valt) een plaats naar beneden gaan.

Voorin blijft de top-7, die sinds november vorig jaar niet heeft gespeeld, ongewijzigd. België had op dat moment in Kazachstan (1-1) gelijkgespeeld en Liechtenstein (7-0) gedomineerd en zich gekwalificeerd voor het Wereldkampioenschap 2026. De 8e plek van de Duivels volstond om deel uit te maken van de reekshoofden bij de loting voor het WK, die vervolgens in december plaatsvond.

Rode Duivels moeten stilaan vrezen voor hun plaats

Deze 9e plek is dus de "slechtste" ranking van België sinds een 10e plek in 2017. Van 2018 tot 2022 waren de mannen van Roberto Martínez destijds wereldwijd nummer 1. De val is daarna langzaam maar zeker ingezet, van een 4e plek in december 2022 tot een 8e plek in december 2024.





Om de Duivels buiten de top-10 terug te vinden, moet men terug naar 2014 en naar een 12e plek aan het begin van het jaar. Onvergelijkbaar met de slechtste eindranglijst ooit in 2012 (54e), of met de slechtste ranglijst in de geschiedenis van ons land, in 2007 (71e).