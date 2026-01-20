Anderlecht geloofde niet in hem... nu klopt Manchester United aan

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
2 reacties
Anderlecht geloofde niet in hem... nu klopt Manchester United aan
Foto: © photonews

Manchester United wordt genoemd als volgende bestemming... Noah Sadiki is het levende bewijs dat timing in het voetbal alles is. Sinds zijn vertrek bij Anderlecht heeft zijn carrière een versnelling hoger geschakeld, terwijl paars-wit achterbleef met vragen. 

Wat toen een randfiguur leek, is vandaag een naam die zelfs op de bureaus van de Europese top circuleert. In Engeland wordt er al gewag gemaakt van de interesse van Manchester United. Het is een gerucht dat gelanceerd werd, maar zelfs kwaliteitskranten als The Guardian en staatszender BBC nemen het serieus.

Bij Anderlecht werd Sadiki gezien als talent, maar niet als zekerheid. Intern op Neerpede wordt daar vandaag nog altijd met verbazing op teruggekeken. Dat de toenmalige sportieve leiding met Jesper Fredberg en Brian Riemer niet voluit in hem geloofde, blijft een pijnpunt. Zeker omdat het niet ging om een grillige voetballer, maar om een profiel dat zeldzaam is: loopvermogen, duelkracht en spelintelligentie in één lichaam.

Sadiki wordt nu al vergeleken met N'Golo Kante

Union Saint-Gilloise twijfelde niet. Sadiki werd er meteen een vaste waarde op het middenveld, een dragende kracht. In een ploeg waar automatismen heilig zijn, vond hij razendsnel zijn plek. Hij speelde simpel waar het moest, dominant waar het kon en groeide zichtbaar in verantwoordelijkheid.

Die lijn trok hij door na zijn transfer naar Sunderland. Nauwelijks zes maanden verder wordt hij daar al gezien als één van de sterkhouders, ze noemen hem zelfs al een ster. Hij wordt er vergeleken met N'golo Kante, niet meteen de minste. Niet door goals of assists, maar door controle. Sadiki brengt rust, wint meters en maakt anderen beter. Het soort speler dat trainers vertrouwen en tegenstanders vrezen.

Een speler die nooit onder het niveau zakt

Dat grotere clubs nu meekijken, hoeft dan ook niet te verbazen. Sadiki past in het moderne topvoetbal: intens, tactisch sterk en betrouwbaar aan de bal. Hij is geen schreeuwer, wel een constante. Hij speelt nooit onder niveau. En net dat maakt hem zo waardevol.

Ook op internationaal vlak maakte hij een duidelijke keuze. Sadiki besliste om uit te komen voor DR Congo, een sportief en emotioneel statement. Voor België is dat een aderlating, al is de concurrentie op het middenveld er bijzonder groot. Toch verliest het land opnieuw een profiel dat schaars is.

De les is hard, maar duidelijk. Sommige spelers moet je niet vormen door ze te kneden, maar door ze vertrouwen te geven. Union begreep dat. Sunderland plukt er nu de vruchten van. En Anderlecht? Dat kijkt toe.

