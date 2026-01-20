Vanhaezebrouck streng voor Anderlecht: "Daar stel ik me vragen bij"

RSC Anderlecht heeft door de nederlaag op bezoek bij KAA Gent een beetje de rol moeten lossen met de top-3 van het klassement in de Jupiler Pro League. Wordt het zo plots toch opnieuw eerder naar beneden kijken voor paars-wit?

Union SG telt momenteel 45 punten, gevolgd door STVV op een verrassende tweede plaats met 42 punten en Club Brugge met 41 punten. Anderlecht heeft er nog steeds 35, Mechelen 31 en Gent 29 in de top-6 met nog negen speeldagen te gaan.

RSC Anderlecht heeft werk aan de winkel

De kloof met nummer 1 Union SG is dus al tien punten voor paars-wit, terwijl de kloof met nummer 7 (Standard) er 'amper' acht is. De koppositie is dus verder weg dan het uit play-off 1 vallen, al hoeft het zover niet te komen uiteraard.

"Als iedereen er is, heeft Anderlecht wel een elftal dat zich met iedereen kan meten. Dus mét Camara. Maar vallen er enkele spelers uit, wat rest er dan? Daarom was ik op een bepaald moment ook zo verbaasd dat sommigen hen als titelkandidaat ­zagen."

Moet RSC Anderlecht nog opletten voor de top-6?

"Niet vergeten welk lastig programma hen nu nog te wachten staat. In principe heeft Anderlecht een ploeg voor de derde of vierde plaats. Maar met wat pech moeten ze zelfs nog knokken voor die zesde plaats", is Hein Vanhaezebrouck streng in Het Nieuwsblad.

"Ik stel me ­vragen bij de fysieke paraatheid. Kana is net terug uit blessure, maar hij moet er in de beker al af na 70 minuten, nu na een helft. Hazard moet gewisseld worden na 65 minuten, Augustinsson valt geblesseerd uit, alweer."