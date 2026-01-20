Slecht en goed nieuws voor Hasi na Gent: Anderlecht blijft sukkelen met blessures

De blessurelast bij Anderlecht blijft maar toenemen. Tegen KAA Gent vielen opnieuw twee spelers uit, al is er intussen zowel slecht als goed nieuws voor Besnik Hasi richting het duel met Dender.

Anderlecht zit momenteel met heel wat geblesseerden. Afgelopen weekend zat coach Besnik Hasi opnieuw met de handen in het haar. Tijdens de wedstrijd tegen KAA Gent vielen er twee spelers uit.

Na een vijf minuten spelen moest Ludwig Augustinsson het veld al verlaten. Hij kwam ook niet bepaald voor in het spel, die vijf minuten dat hij op het veld stond, wat zijn blessure nog opvallender maakte.

Nieuwe zorgen achteraan, maar ook opluchting bij paars-wit

Het Laatste Nieuws meldt dinsdag dat het om een hamstringblessure gaat. Er volgt nog een scan die voor meer duidelijkheid moet zorgen, maar alles wijst erop dat de flankverdediger opnieuw een tijdje out is.

Tijdens de rust bleef middenvelder Nathan De Cat binnen. Niet om tactische redenen, maar uit voorzorg. Hij kwam hard in botsing met Siebe Van der Heyden. De Gent-speler werd zelfs al voor de rust gewisseld.



De Cat hield het nog iets langer vol, maar Anderlecht wil uiteraard geen risico's nemen met hem. Volgens HLN blijkt de schade heel goed mee te vallen. Het lijkt er dus op dat De Cat gewoon fit is om te starten tegen Dender deze zondag.