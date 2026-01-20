Slecht en goed nieuws voor Hasi na Gent: Anderlecht blijft sukkelen met blessures

Slecht en goed nieuws voor Hasi na Gent: Anderlecht blijft sukkelen met blessures
Foto: © photonews
De blessurelast bij Anderlecht blijft maar toenemen. Tegen KAA Gent vielen opnieuw twee spelers uit, al is er intussen zowel slecht als goed nieuws voor Besnik Hasi richting het duel met Dender.

Anderlecht zit momenteel met heel wat geblesseerden. Afgelopen weekend zat coach Besnik Hasi opnieuw met de handen in het haar. Tijdens de wedstrijd tegen KAA Gent vielen er twee spelers uit.

Na een vijf minuten spelen moest Ludwig Augustinsson het veld al verlaten. Hij kwam ook niet bepaald voor in het spel, die vijf minuten dat hij op het veld stond, wat zijn blessure nog opvallender maakte.

Nieuwe zorgen achteraan, maar ook opluchting bij paars-wit

Het Laatste Nieuws meldt dinsdag dat het om een hamstringblessure gaat. Er volgt nog een scan die voor meer duidelijkheid moet zorgen, maar alles wijst erop dat de flankverdediger opnieuw een tijdje out is.

Tijdens de rust bleef middenvelder Nathan De Cat binnen. Niet om tactische redenen, maar uit voorzorg. Hij kwam hard in botsing met Siebe Van der Heyden. De Gent-speler werd zelfs al voor de rust gewisseld.


De Cat hield het nog iets langer vol, maar Anderlecht wil uiteraard geen risico's nemen met hem. Volgens HLN blijkt de schade heel goed mee te vallen. Het lijkt er dus op dat De Cat gewoon fit is om te starten tegen Dender deze zondag.

Jupiler Pro League
Anderlecht
Ludwig Augustinsson
Nathan De Cat

Dit zijn de eerste woorden van Justin Heekeren als nieuwe Anderlecht-doelman

15:30
Anderlecht en Gent zetten voluit in op nog een nieuwe spits voor... beloftenploegen

15:45
Transfernieuws en Transfergeruchten 20/01: Diouf - Kotto - Heekeren - Petrovic

15:03
Vanhaezebrouck streng voor Anderlecht: "Daar stel ik me vragen bij"

12:00
OFFICIEEL: STVV heeft vlot scorende CPL-spits helemaal beet, recordtransfer voor RFC Liège

15:03
De pijnlijke waarheid achter de nederlaag van Anderlecht: het scenario schrijft zichzelf

11:40
2
OFFICIEEL: Beerschot stelt volgende transfer voor: "Past perfect in onze visie"

15:03
1
Anderlecht geloofde niet in hem... nu klopt Manchester United aan

14:40
2
Anderlecht stelt nieuwe keeper officieel voor: dit heeft Olivier Renard erover te zeggen

13:00
1
Onthuld: dit is wat Radja Nainggolan verdient bij Patro Eisden Maasmechelen

14:20
OFFICIEEL: Karel Geraerts plukt verdediger weg bij KAA Gent

13:30
1
'KRC Genk aast op nieuwe verdediger maar krijgt slecht nieuws te horen'

12:41
Na het gedoe van dit weekend: deze refs leiden de wedstrijden van jouw favoriete club

12:20
1
DONE DEAL: Anderlecht doet zijn eerste uitgaande transfer

10:00
'Persoonlijk akkoord: STVV kaapt transfer weg voor neus Standard en Gent'

11:20
3
Bijzonder mooi nieuws voor twee Club-supporters: "Warm moment op héél koude plaats in Kazachstan" De derde helft

11:00
Met 'dank' aan transfer Standard? 'Club Brugge ziet speler met verleden bij Antwerp en Mechelen vertrekken'

10:30
1
Charleroi-supporters probeerden bussen Standard-fans aan te vallen voor Waalse derby

09:30
2
'Anderlecht heeft beet: gewilde speler legt dinsdag medische testen af'

07:30
1
'Raak voor KVC Westerlo: gedroomde verdediger op komst uit Frankrijk'

09:00
2
Casper Nielsen zorgt voor stevige domper bij Standard

08:20
3
'Anderlecht wil Chelsea-deal Antwerp kapen'

07:00
16
Geen Verhaeghe en geen Rigaux in Kazachstan: "Gaat geen wijn drinken met zijn vrouw"

08:40
8
🎥 Clublegende Roger 'Ceetje' Putman komt na zege tegen Genk op 'heilige' plaats bij Zulte Waregem

07:20
Staat de job van Ivan Leko al op de tocht? Druk is er sowieso in Kazachstan

08:00
Terugkeer naar Europa? 'Drie Italiaanse topclubs azen op Rode Duivel'

07:40
Hoopgevend? Zo zit het met de grote terugkeer van Romelu Lukaku

23:00
DONE DEAL: indruk gemaakt bij Lokeren, Gent en Kortrijk, maar nu via Nederland naar ... Frankrijk

06:30
Alarmfase rood voor KAA Gent: 'Aanvaller plots begeerd in verschillende toplanden'

22:40
1
Coosemans boos op arbitrage (en Vanhaezebrouck): Lardot laat er geen twijfel over bestaan

20:40
In de slipstream van Bertaccini? Jeugdproduct KV Mechelen via Club Luik klaar voor eerste klasse Analyse

21:30
1
FIFA komt met slecht nieuws voor Rode Duivels

22:20
8
Donderdag fout in #ANDGNT, vrijdag ... opnieuw VAR in Brugge: dit heeft Lardot te zeggen over fases

19:40
49
Vanhaezebrouck streng voor Verhaeghe: "Het wordt ongeloofwaardig"

22:00
10
Club Brugge benadeeld in de competitie? "Gevolg van de flater van Laforge in Anderlecht"

19:00
Frank Boeckx heeft zéér uitgesproken mening over strafschop van KAA Gent

17:40
16

