Anderlecht en Gent zetten voluit in op nog een nieuwe spits voor... beloftenploegen

RSC Anderlecht en KAA Gent zouden hun pijlen hebben gericht op dezelfde jonge spits. Volgens Deense media gaat het om Amin Chiakha, een 19-jarige aanvaller die momenteel door FC Kopenhagen wordt uitgeleend aan Velje.

Chiakha heeft een dubbele nationaliteit, Deens en Algerijns, en maakte dit jaar zijn debuut bij Algerije. Hij telt inmiddels twee interlands voor de Noord-Afrikaanse ploeg en speelde dit seizoen zestien wedstrijden op clubniveau, met één assist.

De spits heeft een contract bij FC Kopenhagen tot juni 2029 en zijn marktwaarde wordt geschat op ongeveer drie miljoen euro. Naast Anderlecht en Gent volgen ook Rosenborg, Basel, Rennes en Borussia Mönchengladbach de jonge aanvaller.

Na de strijd op het veld zou het duel tussen Anderlecht en Gent dus kunnen voortgaan op de transfermarkt. Anderlecht plaatste zich voor de halve finales van de Croky Cup, terwijl Gent in de competitie met 4-2 won.

Amin Chiakha is een interessante jonge spits met groeipotentieel

Chiakha liet het trainingskamp van Velje aan zich voorbijgaan, wat wijst op een mogelijke vervroegde beëindiging van zijn huurperiode. Dit zou een permanente transfer naar een nieuwe club eenvoudiger maken.



Voor Anderlecht en Gent gaat het vooral om een investering op lange termijn. Chiakha wordt gezien als een aanvallende optie voor de toekomst, waarbij timing en overtuigingskracht zullen bepalen welke club hem uiteindelijk binnenhaalt.