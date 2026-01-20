STVV is een titelkandidaat: zeven redenen waarom er met de Limburgers rekening moet gehouden worden

STVV staat na 21 speeldagen op een plek waar niemand begin augustus van had durven dromen: tweede, net achter de landskampioen. Het lijkt erop dat niemand ermee rekening houdt dat ze straks gaan meestrijden voor de titel... Maar is dat wel zo?

1. Collectief boven alles

STVV draait dit seizoen op een team dat volledig als één blok opereert. Elke speler dekt de ander, houdt zich aan de tactische lijnen en ondersteunt continu. Dat collectief maakt hen moeilijk te verslaan en legt een constante druk op tegenstanders, ook tegen topclubs. Waar Brugge, Anderlecht, Genk en Gent het soms laten afweten, weet STVV dat hun kracht in het team zit, niet in individuele sterren.

2. Harde werkethiek

Het team loopt elke minuut voor elkaar, blijft scherp verdedigend en laat nauwelijks gaten vallen. Zelfs tegen de traditionele topploegen hebben ze laten zien dat ze niet onderdoen. Het verschil is dat de grote vier vaak niet constant presteren, terwijl Sint-Truiden week na week zijn niveau houdt.

3. Efficiëntie voorin

Voorin heeft STVV geen superster, maar wel spelers die het team boven zichzelf zetten. Ze creëren ruimte voor elkaar, blijven constant beschikbaar en zorgen dat er altijd iemand in de juiste positie staat. Dat collectieve spel opent de gaten die de topclubs vaak over het hoofd zien.

4. De concurrentie wankelt

Anderlecht worstelt met blessures en een smalle, niet zo kwaliteitsvolle kern, Genk laat punten liggen tegen 'kleinere' ploegen, Club Brugge toont sporadisch zwakte, en Gent haalt de topvorm niet altijd. Antwerp moet dan weer een inhaalrace afwerken. STVV profiteert van die onregelmatigheid en houdt zichzelf op die manier in de titelrace.

5. Speelschema mee

De komende negen wedstrijden staan slechts één ploeg uit de top zes op het programma. Dat gunstige schema kan STVV helpen nog meer vertrouwen te tanken en een voorsprong uit te bouwen, al blijft nuchterheid de rode draad. 

6. Energie en frisheid

De ploeg ademt jeugd en enthousiasme. Ze genieten van hun rol, houden het tempo hoog en laten zich niet gek maken door de stand of het publiek. Die frisheid geeft hen een mentale edge in wedstrijden waar de traditionele titelkandidaten soms onder druk wankelen.

7. Discipline en stabiliteit

Zelfs in moeilijke momenten, zoals een voorsprong verdedigen of de laatste minuten onder druk, blijft het team georganiseerd. Dat stelt coach Wouter Vrancken in staat om zijn plan volledig door te voeren en voorkomt dat kleine fouten fataal worden. Het is deze combinatie van discipline, energie en collectief verstand die van STVV een echte titelkandidaat maakt.

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 2-3 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 0-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 4-2 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 2-0 Standard Standard
STVV STVV 1-0 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

