Supercomputer voorspelt weinig goeds voor Club Brugge en Union SG
Foto: © photonews

De Champions League nadert zijn beslissende fase en Opta keek opnieuw vooruit. Met 10.000 simulaties voorspelde de supercomputer wie mag dromen van overwintering en wie al bijna uitgeteld is. Voor Belgische clubs oogt het somber.

Opta, het toonaangevend bedrijf dat zich bezighoudt sportdata, vooral van voetbal, heeft de supercomputer weer bovengehaald. Deze keer werd hij gebruikt om de rest van de League Phase in de Champions League te simuleren.

Hoe werkt de Opta-simulatie?

De eerste acht van de League Phase gaan meteen naar de 16e finales van het tornooi. De ploegen van plaats 9 tot en met 24 spelen nog een play-off-ronde om door te gaan naar de knock-outs. 

De Opta-supercomputer kan de rest van de league phase van de Champions League 2025-2026 10.000 keer simuleren om zo de verwachte puntentotalen van alle teams en hun kansen op kwalificatie voor de knock-outfase te berekenen. De meest recente resultaten werden onlangs gepubliceerd.

Belgische clubs in moeilijk parket

Voor de Belgische clubs oogt het niet gunstig. De supercomputer geeft Club Brugge slechts 24,5% kans om bij de top 24 te zijn. Union SG krijgt slechts 20% kans om Europees te overwinteren. 

Net als vorig seizoen is er ook geen vangnet meer via de Europa League. De laagst gerangschikte 12 clubs gaan er meteen uit, net als de acht ploegen die de play-offronde verliezen. Opvallend detail: in geen enkele van de 10.000 simulaties haalde Kairat Almaty, de volgende tegenstander van Club Brugge, een plaats in de play-offs. 

Club Brugge
Kairat Almaty

18:23
18:40
18:20
18:00
17:40
1
17:20
17:10
1
17:00
16:30
11:00
08:40
14
08:00
16:15
16:15
15:45
15:30
15:03
1
15:03
14:40
6
14:20
14:00
13:30
7
22:00
10
13:00
1
12:20
1
12:41
1
21:00
2
12:00
10:30
1
11:40
2
11:20
3
20:00
3
10:00
19/01
8
09:30
2
09:00
2

