Bayern-coach Kompany spreekt bewondering uit voor Belgische club

Vincent Kompany kijkt met Bayern München uit naar de clash met Union SG in de Champions League. De Belg heeft veel respect voor de Brusselaars en waarschuwt zijn eigen ploeg.

Vincent Kompany bereidt zich met Bayern München voor om het op te nemen tegen Union SG in de Champions League. Tegen een Belgische ploeg spelen is toch steeds speciaal voor de voormalige Anderlecht-trainer.

Zelf stond hij al langs de zijlijn tegen de Brusselaars. "Je moet ze niet onderschatten, dat was een andere periode. Ik was een van de eersten die op een persconferentie zei dat ze heel goed werk leveren", vertelde hij op de persconferentie.

"Dat was onze eerste match na Covid met Anderlecht. Ze waren net gepromoveerd en hadden bijvoorbeeld Deniz Undav in de spits. Ze doen het geweldig en hebben enorm veel talent in de ploeg. Het is een gevaarlijke tegenstander, ik heb veel respect voor wat ze doen", gaat hij verder.

Union krijgt opvallend veel respect in München

Union is misschien geen club met de grootste naam, maar sportief blijven ze gewoon leveren, ondanks het constante komen en gaan van spelers en coaches. "Ze hebben niet het grootste budget, maar toch beschikken ze over goede middelen."

"Ze hebben een uitstekend scoutingsysteem, ook dankzij de link met Brighton. Ze hebben de voorbije jaren verschillende trainers gehad, maar hun systeem is altijd vrij gelijkaardig gebleven. Dat toont dat er op managementniveau veel continuïteit is. Ik heb het Belgische voetbal altijd gevolgd. Ik vind het knap hoe ze stabiel zijn gebleven. Ik heb hetzelfde gezegd over Freiburg, bijvoorbeeld: er komt een nieuwe coach, maar het systeem blijft. Het gaat om spelers ontwikkelen."



Bayern verwacht geen makkelijke avond tegen Union

Kompany blijft zoals steeds op zijn hoede voor de tegenstander. "In de competitie willen ze graag domineren en de bal hebben, maar het ligt hen eigenlijk beter om de underdog te zijn. Zoals ze dat in de Champions League zijn. Dan verrichten ze heldendaden, dus we moeten opletten", aldus de Belgische trainer.