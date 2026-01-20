Bayern-coach Kompany spreekt bewondering uit voor Belgische club

Bayern-coach Kompany spreekt bewondering uit voor Belgische club
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Vincent Kompany kijkt met Bayern München uit naar de clash met Union SG in de Champions League. De Belg heeft veel respect voor de Brusselaars en waarschuwt zijn eigen ploeg.

Vincent Kompany bereidt zich met Bayern München voor om het op te nemen tegen Union SG in de Champions League. Tegen een Belgische ploeg spelen is toch steeds speciaal voor de voormalige Anderlecht-trainer.

Zelf stond hij al langs de zijlijn tegen de Brusselaars. "Je moet ze niet onderschatten, dat was een andere periode. Ik was een van de eersten die op een persconferentie zei dat ze heel goed werk leveren", vertelde hij op de persconferentie.

"Dat was onze eerste match na Covid met Anderlecht. Ze waren net gepromoveerd en hadden bijvoorbeeld Deniz Undav in de spits. Ze doen het geweldig en hebben enorm veel talent in de ploeg. Het is een gevaarlijke tegenstander, ik heb veel respect voor wat ze doen", gaat hij verder.

Union krijgt opvallend veel respect in München

Union is misschien geen club met de grootste naam, maar sportief blijven ze gewoon leveren, ondanks het constante komen en gaan van spelers en coaches. "Ze hebben niet het grootste budget, maar toch beschikken ze over goede middelen."

"Ze hebben een uitstekend scoutingsysteem, ook dankzij de link met Brighton. Ze hebben de voorbije jaren verschillende trainers gehad, maar hun systeem is altijd vrij gelijkaardig gebleven. Dat toont dat er op managementniveau veel continuïteit is. Ik heb het Belgische voetbal altijd gevolgd. Ik vind het knap hoe ze stabiel zijn gebleven. Ik heb hetzelfde gezegd over Freiburg, bijvoorbeeld: er komt een nieuwe coach, maar het systeem blijft. Het gaat om spelers ontwikkelen."

Lees ook... Union moet punten pakken: dit zegt CEO Bormans vlak voor Bayern München

Bayern verwacht geen makkelijke avond tegen Union

Kompany blijft zoals steeds op zijn hoede voor de tegenstander. "In de competitie willen ze graag domineren en de bal hebben, maar het ligt hen eigenlijk beter om de underdog te zijn. Zoals ze dat in de Champions League zijn. Dan verrichten ze heldendaden, dus we moeten opletten", aldus de Belgische trainer.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Bayern München - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (21/01).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bayern München
Union SG
Vincent Kompany

Meer nieuws

Union moet punten pakken: dit zegt CEO Bormans vlak voor Bayern München

Union moet punten pakken: dit zegt CEO Bormans vlak voor Bayern München

17:20
Nieuwste aanwinst Anderlecht komt er via... ex-speler van paars-wit: "Een beetje fysieke kracht mag wel"

Nieuwste aanwinst Anderlecht komt er via... ex-speler van paars-wit: "Een beetje fysieke kracht mag wel"

18:40
Met verve! Club Brugge hakt Kairat in de pan en mag blijven dromen van top-24 in Champions League

Met verve! Club Brugge hakt Kairat in de pan en mag blijven dromen van top-24 in Champions League

18:23
'KRC Genk wil basisspeler deze winter verkopen en dient meteen bod in voor vervanger'

'KRC Genk wil basisspeler deze winter verkopen en dient meteen bod in voor vervanger'

18:20
De ziekenboeg lijkt eindelijk leeg te lopen: het laatste blessurenieuws van Standard

De ziekenboeg lijkt eindelijk leeg te lopen: het laatste blessurenieuws van Standard

18:00
Anderlecht geloofde niet in hem... nu klopt Manchester United aan

Anderlecht geloofde niet in hem... nu klopt Manchester United aan

14:40
6
🎥 Amateurvoetballer wordt door politie opgepakt na deze degoutante actie op het veld

🎥 Amateurvoetballer wordt door politie opgepakt na deze degoutante actie op het veld

17:10
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 20/01: Michiwaki - Diouf - Kotto - Heekeren - Petrovic

Transfernieuws en Transfergeruchten 20/01: Michiwaki - Diouf - Kotto - Heekeren - Petrovic

16:15
Zeven matchen zonder zege: harde analyse van Steven Defour over KRC Genk

Zeven matchen zonder zege: harde analyse van Steven Defour over KRC Genk

17:00
Supercomputer voorspelt weinig goeds voor Club Brugge en Union SG

Supercomputer voorspelt weinig goeds voor Club Brugge en Union SG

16:00
Karel Geraerts komt met fikse waarschuwing voor Anderlecht-doelman Colin Coosemans

Karel Geraerts komt met fikse waarschuwing voor Anderlecht-doelman Colin Coosemans

16:30
Autoritaire leider SK Beveren slankt kern af en laat speler vroegtijdig vertrekken

Autoritaire leider SK Beveren slankt kern af en laat speler vroegtijdig vertrekken

16:15
Anderlecht en Gent zetten voluit in op nog een nieuwe spits voor... beloftenploegen

Anderlecht en Gent zetten voluit in op nog een nieuwe spits voor... beloftenploegen

15:45
Dit zijn de eerste woorden van Justin Heekeren als nieuwe Anderlecht-doelman

Dit zijn de eerste woorden van Justin Heekeren als nieuwe Anderlecht-doelman

15:30
OFFICIEEL: Beerschot stelt volgende transfer voor: "Past perfect in onze visie"

OFFICIEEL: Beerschot stelt volgende transfer voor: "Past perfect in onze visie"

15:03
1
OFFICIEEL: STVV heeft vlot scorende CPL-spits helemaal beet, recordtransfer voor RFC Liège

OFFICIEEL: STVV heeft vlot scorende CPL-spits helemaal beet, recordtransfer voor RFC Liège

15:03
Onthuld: dit is wat Radja Nainggolan verdient bij Patro Eisden Maasmechelen

Onthuld: dit is wat Radja Nainggolan verdient bij Patro Eisden Maasmechelen

14:20
Slecht en goed nieuws voor Hasi na Gent: Anderlecht blijft sukkelen met blessures

Slecht en goed nieuws voor Hasi na Gent: Anderlecht blijft sukkelen met blessures

14:00
OFFICIEEL: Karel Geraerts plukt verdediger weg bij KAA Gent

OFFICIEEL: Karel Geraerts plukt verdediger weg bij KAA Gent

13:30
7
Anderlecht stelt nieuwe keeper officieel voor: dit heeft Olivier Renard erover te zeggen

Anderlecht stelt nieuwe keeper officieel voor: dit heeft Olivier Renard erover te zeggen

13:00
1
Na het gedoe van dit weekend: deze refs leiden de wedstrijden van jouw favoriete club

Na het gedoe van dit weekend: deze refs leiden de wedstrijden van jouw favoriete club

12:20
1
'KRC Genk aast op nieuwe verdediger maar krijgt slecht nieuws te horen'

'KRC Genk aast op nieuwe verdediger maar krijgt slecht nieuws te horen'

12:41
1
Vanhaezebrouck streng voor Anderlecht: "Daar stel ik me vragen bij"

Vanhaezebrouck streng voor Anderlecht: "Daar stel ik me vragen bij"

12:00
Bijzonder mooi nieuws voor twee Club-supporters: "Warm moment op héél koude plaats in Kazachstan" De derde helft

Bijzonder mooi nieuws voor twee Club-supporters: "Warm moment op héél koude plaats in Kazachstan"

11:00
De pijnlijke waarheid achter de nederlaag van Anderlecht: het scenario schrijft zichzelf

De pijnlijke waarheid achter de nederlaag van Anderlecht: het scenario schrijft zichzelf

11:40
2
'Persoonlijk akkoord: STVV kaapt transfer weg voor neus Standard en Gent'

'Persoonlijk akkoord: STVV kaapt transfer weg voor neus Standard en Gent'

11:20
3
Met 'dank' aan transfer Standard? 'Club Brugge ziet speler met verleden bij Antwerp en Mechelen vertrekken'

Met 'dank' aan transfer Standard? 'Club Brugge ziet speler met verleden bij Antwerp en Mechelen vertrekken'

10:30
1
DONE DEAL: Anderlecht doet zijn eerste uitgaande transfer

DONE DEAL: Anderlecht doet zijn eerste uitgaande transfer

10:00
Geen Verhaeghe en geen Rigaux in Kazachstan: "Gaat geen wijn drinken met zijn vrouw"

Geen Verhaeghe en geen Rigaux in Kazachstan: "Gaat geen wijn drinken met zijn vrouw"

08:40
14
Charleroi-supporters probeerden bussen Standard-fans aan te vallen voor Waalse derby

Charleroi-supporters probeerden bussen Standard-fans aan te vallen voor Waalse derby

09:30
2
'Raak voor KVC Westerlo: gedroomde verdediger op komst uit Frankrijk'

'Raak voor KVC Westerlo: gedroomde verdediger op komst uit Frankrijk'

09:00
2
Staat de job van Ivan Leko al op de tocht? Druk is er sowieso in Kazachstan

Staat de job van Ivan Leko al op de tocht? Druk is er sowieso in Kazachstan

08:00
Casper Nielsen zorgt voor stevige domper bij Standard

Casper Nielsen zorgt voor stevige domper bij Standard

08:20
6
Terugkeer naar Europa? 'Drie Italiaanse topclubs azen op Rode Duivel'

Terugkeer naar Europa? 'Drie Italiaanse topclubs azen op Rode Duivel'

07:40
🎥 Clublegende Roger 'Ceetje' Putman komt na zege tegen Genk op 'heilige' plaats bij Zulte Waregem

🎥 Clublegende Roger 'Ceetje' Putman komt na zege tegen Genk op 'heilige' plaats bij Zulte Waregem

07:20
'Anderlecht wil Chelsea-deal Antwerp kapen'

'Anderlecht wil Chelsea-deal Antwerp kapen'

07:00
16

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Speeldag 7
Kairat Almaty Kairat Almaty 1-4 Club Brugge Club Brugge
Bodø Glimt Bodø Glimt 18:45 Manchester City Manchester City
FC Kopenhagen FC Kopenhagen 21:00 Napoli Napoli
Real Madrid Real Madrid 21:00 Monaco Monaco
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 21:00 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Tottenham Tottenham 21:00 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Villarreal Villarreal 21:00 Ajax Ajax
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 21:00 PSG PSG
Inter Milaan Inter Milaan 21:00 Arsenal Arsenal
Galatasaray Galatasaray 21/01 Atlético Madrid Atlético Madrid
FK Qarabag FK Qarabag 21/01 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Bayern München Bayern München 21/01 Union SG Union SG
Newcastle United Newcastle United 21/01 PSV PSV
Chelsea Chelsea 21/01 Pafos FC Pafos FC
Marseille Marseille 21/01 Liverpool FC Liverpool FC
Juventus Juventus 21/01 SL Benfica SL Benfica
Atalanta Atalanta 21/01 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Slavia Praag Slavia Praag 21/01 Barcelona Barcelona

Nieuwste reacties

FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Kairat Almaty - Club Brugge: 0-0 Christophe De Geyter Christophe De Geyter over OFFICIEEL: Karel Geraerts plukt verdediger weg bij KAA Gent Soloria Soloria over Oosting neemt geen blad voor de mond na eerste nederlaag met Antwerp jawaddedadde jawaddedadde over Bayern-coach Kompany spreekt bewondering uit voor Belgische club Afzuip Afzuip over Casper Nielsen zorgt voor stevige domper bij Standard Johnnie Walker Johnnie Walker over Geen Verhaeghe en geen Rigaux in Kazachstan: "Gaat geen wijn drinken met zijn vrouw" Seppe1 Seppe1 over 'KRC Genk aast op nieuwe verdediger maar krijgt slecht nieuws te horen' jawaddedadde jawaddedadde over 🎥 Amateurvoetballer wordt door politie opgepakt na deze degoutante actie op het veld Jasperd Jasperd over Anderlecht geloofde niet in hem... nu klopt Manchester United aan Vital Verheyen Vital Verheyen over Grote zorgen om Club Brugge: "Dan is het écht crisis" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved