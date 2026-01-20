Ook RSCA Futures zitten in hoek waar klappen vallen: "We zijn nu een nieuw team aan het bouwen"

RSCA Futures ondergaat deze maanden een opvallende overgangsperiode. Veel jonge spelers werden doorgeschoven naar de A-ploeg, waardoor coach Jelle Coen genoodzaakt is om een nieuwe kern samen te stellen.

“We zijn in feite al een nieuwe ploeg aan het bouwen nadat meerdere Futures doorschoven naar de A-ploeg. Dat staat in schril contrast met Jong AA Gent, waar een ploeg staat die al enkele jaren samenspeelt en die goed op elkaar is ingespeeld", verklaarde Coen bij Het Nieuwsblad na het verlies tegen de Buffalo's.

De ploeg mist momenteel ervaring, wat zich vertaalt in fouten en onwennigheid op het veld. Coen wijst erop dat dit logisch is bij een jong team dat elkaar nog moet leren kennen. “De reden? Een gebrek aan ervaring, hé. Dat we nu ver achterop hinken op Jong Gent, vind ik minder belangrijk. Het komt er vooral op aan om opnieuw meer kansen te creëren."

Zelfde riedeltje al heel het seizoen: voetschieten

Ondanks de uitdagingen blijft Coen optimistisch over de ontwikkeling van zijn spelers. Hij benadrukt dat het bouwen van een nieuw team tijd vraagt en dat het belangrijkste is dat de jonge talenten groeien in hun rol. “Het gaat erom dat spelers hun potentieel kunnen tonen en dat we als team sterker worden, ook al kost dat nu punten", aldus Coen.

Een rode kaart en enkele cruciale fouten hebben het team parten gespeeld, maar Coen houdt de focus op het proces. “We schieten onszelf in de voet met die rode kaart, maar dat is hetzelfde riedeltje als voor de winterstop."

"Het belangrijkste is dat we leren omgaan met zulke situaties en er sterker uitkomen", legde hij uit. “Het komt erop aan om opnieuw meer kansen te creëren. Tegen Lierse moeten we de punten thuishouden", benadrukte hij.