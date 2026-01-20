'Persoonlijk akkoord: STVV kaapt transfer weg voor neus Standard en Gent'

Een spits uit de Challenger Pro League staat op het punt de stap naar 1A te zetten. Oumar Diouf gaat op dinsdag een contract tekenen bij STVV. De Kanaries troeven zo Gent en Standard af en hebben een nieuw geval Bertaccini in huis weten te halen.

Oumar Diouf is een centrumspits van RFC Liège. Net als Adriano Bertaccini stond hij in de belangstelling bij verschillende JPL-ploegen. En net als bij Bertaccini is het uiteindelijk STVV dat het zal halen voor de aanvaller.

Dinsdag tekent Diouf zijn contract

Onder meer Standard en KAA Gent aasden ook op de aanvaller, maar zij vissen allebei achter het net. Een paar dagen geleden werd al duidelijk dat er op clubniveau een akkoord was gesloten voor 900.000 euro. Volgens Transfermarkt is de aanvaller dat bedrag exact waard.

STVV moest nog de loononderhandelingen met de speler afronden, maar dat zou geen probleem mogen vormen. Temeer omdat Diouf zelf wel oren had naar het voorstel dat hij zou krijgen van Wouter Vrancken en de bazen van STVV.

#stvv en Diouf zijn er nu ook uit: de spits tekent dinsdag zijn contract bij het nummer 2 uit de Jupiler Pro League. https://t.co/qmeQc85eTT — David Van den Broeck (@david_vdb) January 19, 2026

Met Keisuke Goto hebben De Kanaries een stevige spits in huis op dit moment die het doel goed weet staan. Maar dat kan ook goed nieuws zijn voor Diouf, die zo zonder veel druk aan de strijd kan gaan beginnen.





En als Goto na zijn huurbeurt terugkeert naar Anderlecht, komt er voor Diouf extra vrijheid om te laten zien wat hij in zijn mars heeft. Met het aanvallende voetbal dat onder Vrancken op Stayen wordt gebracht kan dat enkel goed nieuws zijn.