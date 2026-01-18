Akkoord is bereikt: STVV troeft Gent en Standard af voor CPL-revelatie

Een spits uit de Challenger Pro League staat op het punt de stap naar 1A te zetten. Oumar Diouf was gegeerd bij meerdere JPL-clubs, maar STVV lijkt de strijd te hebben gewonnen en heeft een akkoord met RFC Liège.

Een speler uit de Challenger Pro League staat deze winter fel in de belangstelling bij verschillende JPL-ploegen. Het gaat dan over Oumar Diouf, een centrumspits van RFC Liège.

STVV, Standard en KAA Gent aasden op de aanvaller. Voor de Rouches leek de gevraagde som niet haalbaar. De Buffalo's vissen op hun beurt uiteindelijk achter het net.

Oumar Diouf binnenkort in 1A te zien

Volgens Het Belang van Limburg heeft Sint-Truiden een akkoord gevonden met Club Luik. De Limburgers zouden nog zo'n 900.000 euro betalen voor Diouf, die volgens Transfermarkt dat bedrag exact waard is.

STVV moet nog de loononderhandelingen met de speler afronden, maar dat zou geen probleem mogen vormen: de hoofdrolspeler is vastberaden om zich bij de troepen van Wouter Vrancken aan te sluiten.



Oumar Diouf treedt zo in de voetsporen van Adriano Bertaccini, die Rocourt verliet om na een sterke eerste zes maanden in 1B bij de Kanaries te tekenen. Doorbreken bij STVV wordt echter geen eenvoudige opdracht: de ploeg draait goed en de concurrentiestrijd met Keisuke Goto belooft interessant te worden.