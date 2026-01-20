De ziekenboeg lijkt eindelijk leeg te lopen: het laatste blessurenieuws van Standard

De ziekenboeg van Standard is opnieuw zwaarder belast door de afwezigheid van Casper Nielsen, maar zou de komende weken stilaan kunnen leeglopen. Ibrahim Karamoko kan deze week mogelijk terugkeren, terwijl ook Marlon Fossey en Josué Homawoo op weg zijn naar een comeback.

Dinsdagochtend heeft Standard het slechte nieuws rond Casper Nielsen bevestigd. De middenvelder van de Rouches heeft een elleboogbreuk opgelopen en zal zes tot acht weken buiten strijd zijn.

De Deen vervoegt zo een al goed gevulde ziekenboeg, waar ook Ibrahim Karamoko, Josué Homawoo, Marlon Fossey, Mohamed El Hankouri en Boli Bolingoli verblijven. Vincent Euvrard zou de komende weken wel opnieuw op enkele terugkeerders kunnen rekenen.

Karamoko lijkt als eerste weer aan te sluiten bij de groep. De Fransman is sinds half december out, maar hervat deze week de trainingen en zou zelfs al in aanmerking kunnen komen voor de thuiswedstrijd tegen KAA Gent op vrijdag, al lijkt een basisplaats riskant.

Karamoko mogelijk tegen Gent, Fossey en Homawoo eerder tegen Anderlecht

Daarna wordt de terugkeer van Marlon Fossey verwacht. De rechtsback en aanvoerder van Standard is sinds eind oktober geblesseerd en kent zijn langste afwezigheid sinds zijn komst naar de club. Zijn comeback zou volgende week kunnen volgen tegen Anderlecht, al wordt ook Gent nog bekeken.

Lees ook... Casper Nielsen zorgt voor stevige domper bij Standard›

Josué Homawoo zit op een gelijkaardig schema, al is het quasi zeker dat hij de wedstrijd tegen Gent moet missen. Een terugkeer tegen Anderlecht lijkt realistischer. Voor Boli Bolingoli en Mohamed El Hankouri, beiden met een spierscheur, wordt nog ongeveer een maand afwezigheid verwacht.