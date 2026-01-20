De ziekenboeg lijkt eindelijk leeg te lopen: het laatste blessurenieuws van Standard

Foto: © photonews

De ziekenboeg van Standard is opnieuw zwaarder belast door de afwezigheid van Casper Nielsen, maar zou de komende weken stilaan kunnen leeglopen. Ibrahim Karamoko kan deze week mogelijk terugkeren, terwijl ook Marlon Fossey en Josué Homawoo op weg zijn naar een comeback.

Dinsdagochtend heeft Standard het slechte nieuws rond Casper Nielsen bevestigd. De middenvelder van de Rouches heeft een elleboogbreuk opgelopen en zal zes tot acht weken buiten strijd zijn.

De Deen vervoegt zo een al goed gevulde ziekenboeg, waar ook Ibrahim Karamoko, Josué Homawoo, Marlon Fossey, Mohamed El Hankouri en Boli Bolingoli verblijven. Vincent Euvrard zou de komende weken wel opnieuw op enkele terugkeerders kunnen rekenen.

Karamoko lijkt als eerste weer aan te sluiten bij de groep. De Fransman is sinds half december out, maar hervat deze week de trainingen en zou zelfs al in aanmerking kunnen komen voor de thuiswedstrijd tegen KAA Gent op vrijdag, al lijkt een basisplaats riskant.

Karamoko mogelijk tegen Gent, Fossey en Homawoo eerder tegen Anderlecht

Daarna wordt de terugkeer van Marlon Fossey verwacht. De rechtsback en aanvoerder van Standard is sinds eind oktober geblesseerd en kent zijn langste afwezigheid sinds zijn komst naar de club. Zijn comeback zou volgende week kunnen volgen tegen Anderlecht, al wordt ook Gent nog bekeken.

Josué Homawoo zit op een gelijkaardig schema, al is het quasi zeker dat hij de wedstrijd tegen Gent moet missen. Een terugkeer tegen Anderlecht lijkt realistischer. Voor Boli Bolingoli en Mohamed El Hankouri, beiden met een spierscheur, wordt nog ongeveer een maand afwezigheid verwacht.

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 2-3 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 0-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 4-2 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 2-0 Standard Standard
STVV STVV 1-0 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Kairat Almaty - Club Brugge: 0-0 Christophe De Geyter Christophe De Geyter over OFFICIEEL: Karel Geraerts plukt verdediger weg bij KAA Gent Soloria Soloria over Oosting neemt geen blad voor de mond na eerste nederlaag met Antwerp jawaddedadde jawaddedadde over Bayern-coach Kompany spreekt bewondering uit voor Belgische club Afzuip Afzuip over Casper Nielsen zorgt voor stevige domper bij Standard Johnnie Walker Johnnie Walker over Geen Verhaeghe en geen Rigaux in Kazachstan: "Gaat geen wijn drinken met zijn vrouw" Seppe1 Seppe1 over 'KRC Genk aast op nieuwe verdediger maar krijgt slecht nieuws te horen' jawaddedadde jawaddedadde over 🎥 Amateurvoetballer wordt door politie opgepakt na deze degoutante actie op het veld Jasperd Jasperd over Anderlecht geloofde niet in hem... nu klopt Manchester United aan Vital Verheyen Vital Verheyen over Grote zorgen om Club Brugge: "Dan is het écht crisis" Kantine
