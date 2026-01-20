Casper Nielsen zorgt voor stevige domper bij Standard

Casper Nielsen zorgt voor stevige domper bij Standard
Foto: © photonews
Het slechte nieuws voor Casper Nielsen wordt bevestigd. De Deense middenvelder kampt met een elleboogfractuur, een blessure die vermoedelijk een einde zal maken aan zijn seizoen. Hij is minstens zes weken buiten strijd.

Standard Luik is afgelopen zondag tijdens de Waalse derby tegen Sporting Charleroi niet alleen zonder punt van het veld moeten vertrekken. De Rouches hebben bovendien een nieuwe speler verloren door een blessure: Casper Nielsen.

Nieuwe blessure voor Standard: ook Casper Nielsen buiten strijd

Na een kopduel kwam hij slecht terecht en de Deense middenvelder moest na zijn wissel naar het ziekenhuis worden gebracht, circa twintig minuten voor het einde van de wedstrijd. Tijdens de persconferentie gaf Vincent Euvrard aan zich al niet gerust te voelen over de toestand van zijn speler.

"Hij is naar het ziekenhuis gebracht om onderzoeken te laten ondergaan. Er wordt gevreesd voor een elleboogbreuk. Casper gaf zelf op het veld aan dat het voorbij was. We kruisen onze vingers, maar het leek niet erg goed", aldus de trainer van de Rouches.

Fractuur bevestigd en einde van de reguliere fase voor Casper Nielsen

De medische onderzoeken die maandag zijn uitgevoerd, bevestigden de vrees van de Luikse staf: Casper Nielsen heeft inderdaad een elleboogbreuk. Zijn onbeschikbaarheid wordt geschat op zes tot acht weken, wat zijn deelname aan het einde van de reguliere fase van het kampioenschap ernstig in gevaar brengt.


Een zware klap voor Standard, dat hoopte de combinatie Nielsen-Teuma opnieuw in het centrum van het veld te kunnen vormen om zo zijn kansen op kwalificatie voor de Champions' Play-offs te maximaliseren. De Luikenaars zullen uiteindelijk zonder de Deense middenvelder moeten voortdoen, waarvan nog één punt moet worden opgehelderd: de noodzaak van een chirurgische ingreep. Dat wordt momenteel onderzocht door het medisch team.

