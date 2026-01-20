Na het gedoe van dit weekend: deze refs leiden de wedstrijden van jouw favoriete club
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu via Instagram!
Het wordt stilaan spannend. Lothar D'Hondt fluit Standard - Gent, Jan Boterberg fluit Antwerpen - Charleroi en Wesli De Cremer zal Anderlecht - Dender leiden: dit zijn de aangestelde scheidsrechters voor de 22e speeldag van de Jupiler Pro League.
De Jupiler Pro League zal tot het einde van de reguliere fase geen onderbreking meer kennen. Na de 21e speeldag, die afgelopen weekend werd afgewerkt, zijn we al meteen klaar voor de 22e speeldag komend weekend.
Met nog negen wedstrijden te spelen wordt dat ook een steeds belangrijker gegeven. Zeker gezien er dit weekend (en in de Beker van België) opnieuw een aantal zaken waren waarover heel wat discussie was achteraf.
Pirard aan de slag in OH Leuven - Union SG
Quentin Pirard - die VAR van dienst was zowel in de wedstrijd tussen Anderlecht en Gent in de Croky Cup als in Club Brugge - La Louvière voor de Belgische competitie - heeft deze keer de match van Union SG te strikken als VAR.
Hieronder kan u de scheidsrechters die zijn aangewezen voor de 22e speeldag van de Jupiler Pro League nog eens allemaal op een rijtje vinden. Bent u tevreden met de aanduiding voor jouw favoriete club?
23/01/2026 - 20:45 | R. STANDARD DE LIÈGE - K.A.A. GENT
Scheidsrechter: Lothar D'Hondt
Assistent 1: Romain Devillers
Assistent 2: Nico Claes
Vierde official: Massimiliano Ledda
VAR: Jasper Vergoote
AVAR: Michael Geerolf
RO: Jonas Timmermans
Lees ook... Met 'dank' aan transfer Standard? 'Club Brugge ziet speler met verleden bij Antwerp en Mechelen vertrekken'›
24/01/2026 - 16:00 | RAAL LA LOUVIÈRE - K. ST.-TRUIDENSE V.V.
Scheidsrechter: Kevin Van Damme
Assistent 1: Lennert Jans
Assistent 2: Tom Vanpoucke
Vierde official: Tom Stevens
VAR: Ken Vermeiren
AVAR: Jordy Vermeire
RO: Jerome Meys
24/01/2026 - 18:15 | CLUB BRUGGE K.V. - S.V. ZULTE-WAREGEM
Scheidsrechter: Bert Verbeke
Assistent 1: Yves De Neve
Assistent 2: Michiel De Cuyper
Vierde official: Nicolas Laforge
VAR: Wim Smet
AVAR: Gianni Seeldraeyers
RO: Jari Van Laere
24/01/2026 - 20:45 | OUD-HEVERLEE LEUVEN - R. UNION ST-GILLOISE
Scheidsrechter: Michiel Allaerts
Assistent 1: Bryan Bijnens
Assistent 2: Ben Gonnissen
Vierde official: Simon Bourdeaud'hui
VAR: Quentin Pirard
AVAR: Ella De Vries
RO: Ermaild Mataj
25/01/2026 - 13:30 | R. ANTWERP F.C. - SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI
Scheidsrechter: Jan Boterberg
Assistent 1: Nick Senecaut
Assistent 2: Kevin Debeuckelaere
Vierde official: Wim Smet
VAR: Nicolas Laforge
AVAR: Quentin Blaise
RO: Istvan Lagaert
25/01/2026 - 16:00 | K.R.C. GENK - CERCLE BRUGGE K.S.V.
Scheidsrechter: Nathan Verboomen
Assistent 1: Thibaud Nijssen
Assistent 2: Maarten Toeback
Vierde official: Lander Bultynck
VAR: Bram Van Driessche
AVAR: Michele Seeldraeyers
RO: Glenn Claes
25/01/2026 - 18:30 | R.S.C. ANDERLECHT - F.C.V. DENDER E.H.
Scheidsrechter: Wesli De Cremer
Assistent 1: Wouter Cochet
Assistent 2: Gianni Seeldraeyers
Vierde official: Tom Stevens
VAR: Bert Put
AVAR: Koen Thijs
RO: Roel Bensch
25/01/2026 - 19:15 | YELLOW RED K.V. MECHELEN - K.V.C. WESTERLO
Scheidsrechter: Erik Lambrechts
Assistent 1: Jo De Weirdt
Assistent 2: Kevin Monteny
Vierde official: Anaik Jacoby
VAR: Simon Bourdeaud'hui
AVAR: Martijn Tiesters
RO: Mehdi Sayoud
Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief