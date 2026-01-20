Na het gedoe van dit weekend: deze refs leiden de wedstrijden van jouw favoriete club

Na het gedoe van dit weekend: deze refs leiden de wedstrijden van jouw favoriete club
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het wordt stilaan spannend. Lothar D'Hondt fluit Standard - Gent, Jan Boterberg fluit Antwerpen - Charleroi en Wesli De Cremer zal Anderlecht - Dender leiden: dit zijn de aangestelde scheidsrechters voor de 22e speeldag van de Jupiler Pro League.

De Jupiler Pro League zal tot het einde van de reguliere fase geen onderbreking meer kennen. Na de 21e speeldag, die afgelopen weekend werd afgewerkt, zijn we al meteen klaar voor de 22e speeldag komend weekend.

Met nog negen wedstrijden te spelen wordt dat ook een steeds belangrijker gegeven. Zeker gezien er dit weekend (en in de Beker van België) opnieuw een aantal zaken waren waarover heel wat discussie was achteraf.

Pirard aan de slag in OH Leuven - Union SG

Quentin Pirard - die VAR van dienst was zowel in de wedstrijd tussen Anderlecht en Gent in de Croky Cup als in Club Brugge - La Louvière voor de Belgische competitie - heeft deze keer de match van Union SG te strikken als VAR.

Hieronder kan u de scheidsrechters die zijn aangewezen voor de 22e speeldag van de Jupiler Pro League nog eens allemaal op een rijtje vinden. Bent u tevreden met de aanduiding voor jouw favoriete club?

23/01/2026 - 20:45 | R. STANDARD DE LIÈGE - K.A.A. GENT

Scheidsrechter: Lothar D'Hondt
Assistent 1: Romain Devillers
Assistent 2: Nico Claes
Vierde official: Massimiliano Ledda
VAR: Jasper Vergoote
AVAR: Michael Geerolf
RO: Jonas Timmermans

Lees ook... Met 'dank' aan transfer Standard? 'Club Brugge ziet speler met verleden bij Antwerp en Mechelen vertrekken'

24/01/2026 - 16:00 | RAAL LA LOUVIÈRE - K. ST.-TRUIDENSE V.V.

Scheidsrechter: Kevin Van Damme
Assistent 1: Lennert Jans
Assistent 2: Tom Vanpoucke
Vierde official: Tom Stevens
VAR: Ken Vermeiren
AVAR: Jordy Vermeire
RO: Jerome Meys

24/01/2026 - 18:15 | CLUB BRUGGE K.V. - S.V. ZULTE-WAREGEM

Scheidsrechter: Bert Verbeke
Assistent 1: Yves De Neve
Assistent 2: Michiel De Cuyper
Vierde official: Nicolas Laforge
VAR: Wim Smet
AVAR: Gianni Seeldraeyers
RO: Jari Van Laere

24/01/2026 - 20:45 | OUD-HEVERLEE LEUVEN - R. UNION ST-GILLOISE

Scheidsrechter: Michiel Allaerts
Assistent 1: Bryan Bijnens
Assistent 2: Ben Gonnissen
Vierde official: Simon Bourdeaud'hui
VAR: Quentin Pirard
AVAR: Ella De Vries
RO: Ermaild Mataj

25/01/2026 - 13:30 | R. ANTWERP F.C. - SPORTING DU PAYS DE CHARLEROI

Scheidsrechter: Jan Boterberg
Assistent 1: Nick Senecaut
Assistent 2: Kevin Debeuckelaere
Vierde official: Wim Smet
VAR: Nicolas Laforge
AVAR: Quentin Blaise
RO: Istvan Lagaert

25/01/2026 - 16:00 | K.R.C. GENK - CERCLE BRUGGE K.S.V.

Scheidsrechter: Nathan Verboomen
Assistent 1: Thibaud Nijssen
Assistent 2: Maarten Toeback
Vierde official: Lander Bultynck
VAR: Bram Van Driessche
AVAR: Michele Seeldraeyers
RO: Glenn Claes

25/01/2026 - 18:30 | R.S.C. ANDERLECHT - F.C.V. DENDER E.H.

Scheidsrechter: Wesli De Cremer
Assistent 1: Wouter Cochet
Assistent 2: Gianni Seeldraeyers
Vierde official: Tom Stevens
VAR: Bert Put
AVAR: Koen Thijs
RO: Roel Bensch

25/01/2026 - 19:15 | YELLOW RED K.V. MECHELEN - K.V.C. WESTERLO

Scheidsrechter: Erik Lambrechts
Assistent 1: Jo De Weirdt
Assistent 2: Kevin Monteny
Vierde official: Anaik Jacoby
VAR: Simon Bourdeaud'hui
AVAR: Martijn Tiesters
RO: Mehdi Sayoud

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Antwerp

Meer nieuws

Met 'dank' aan transfer Standard? 'Club Brugge ziet speler met verleden bij Antwerp en Mechelen vertrekken'

Met 'dank' aan transfer Standard? 'Club Brugge ziet speler met verleden bij Antwerp en Mechelen vertrekken'

10:30
Vanhaezebrouck streng voor Anderlecht: "Daar stel ik me vragen bij"

Vanhaezebrouck streng voor Anderlecht: "Daar stel ik me vragen bij"

12:00
De pijnlijke waarheid achter de nederlaag van Anderlecht: het scenario schrijft zichzelf

De pijnlijke waarheid achter de nederlaag van Anderlecht: het scenario schrijft zichzelf

11:40
2
'Persoonlijk akkoord: STVV kaapt transfer weg voor neus Standard en Gent'

'Persoonlijk akkoord: STVV kaapt transfer weg voor neus Standard en Gent'

11:20
2
Donderdag fout in #ANDGNT, vrijdag ... opnieuw VAR in Brugge: dit heeft Lardot te zeggen over fases

Donderdag fout in #ANDGNT, vrijdag ... opnieuw VAR in Brugge: dit heeft Lardot te zeggen over fases

19:40
44
Casper Nielsen zorgt voor stevige domper bij Standard

Casper Nielsen zorgt voor stevige domper bij Standard

08:20
2
'Anderlecht wil Chelsea-deal Antwerp kapen'

'Anderlecht wil Chelsea-deal Antwerp kapen'

07:00
11
Bijzonder mooi nieuws voor twee Club-supporters: "Warm moment op héél koude plaats in Kazachstan" De derde helft

Bijzonder mooi nieuws voor twee Club-supporters: "Warm moment op héél koude plaats in Kazachstan"

11:00
DONE DEAL: Anderlecht doet zijn eerste uitgaande transfer

DONE DEAL: Anderlecht doet zijn eerste uitgaande transfer

10:00
Charleroi-supporters probeerden bussen Standard-fans aan te vallen voor Waalse derby

Charleroi-supporters probeerden bussen Standard-fans aan te vallen voor Waalse derby

09:30
1
Coosemans boos op arbitrage (en Vanhaezebrouck): Lardot laat er geen twijfel over bestaan

Coosemans boos op arbitrage (en Vanhaezebrouck): Lardot laat er geen twijfel over bestaan

20:40
Geen Verhaeghe en geen Rigaux in Kazachstan: "Gaat geen wijn drinken met zijn vrouw"

Geen Verhaeghe en geen Rigaux in Kazachstan: "Gaat geen wijn drinken met zijn vrouw"

08:40
5
Alarmfase rood voor KAA Gent: 'Aanvaller plots begeerd in verschillende toplanden'

Alarmfase rood voor KAA Gent: 'Aanvaller plots begeerd in verschillende toplanden'

22:40
1
Staat de job van Ivan Leko al op de tocht? Druk is er sowieso in Kazachstan

Staat de job van Ivan Leko al op de tocht? Druk is er sowieso in Kazachstan

08:00
'Anderlecht heeft beet: gewilde speler legt dinsdag medische testen af'

'Anderlecht heeft beet: gewilde speler legt dinsdag medische testen af'

07:30
Club Brugge benadeeld in de competitie? "Gevolg van de flater van Laforge in Anderlecht"

Club Brugge benadeeld in de competitie? "Gevolg van de flater van Laforge in Anderlecht"

19:00
'Raak voor KVC Westerlo: gedroomde verdediger op komst uit Frankrijk'

'Raak voor KVC Westerlo: gedroomde verdediger op komst uit Frankrijk'

09:00
2
Frank Boeckx heeft zéér uitgesproken mening over strafschop van KAA Gent

Frank Boeckx heeft zéér uitgesproken mening over strafschop van KAA Gent

17:40
15
🎥 Clublegende Roger 'Ceetje' Putman komt na zege tegen Genk op 'heilige' plaats bij Zulte Waregem

🎥 Clublegende Roger 'Ceetje' Putman komt na zege tegen Genk op 'heilige' plaats bij Zulte Waregem

07:20
In de slipstream van Bertaccini? Jeugdproduct KV Mechelen via Club Luik klaar voor eerste klasse Analyse

In de slipstream van Bertaccini? Jeugdproduct KV Mechelen via Club Luik klaar voor eerste klasse

21:30
1
Na felle woorden van Coosemans: Hein Vanhaezebrouck doorbreekt de stilte

Na felle woorden van Coosemans: Hein Vanhaezebrouck doorbreekt de stilte

16:30
2
Terugkeer naar Europa? 'Drie Italiaanse topclubs azen op Rode Duivel'

Terugkeer naar Europa? 'Drie Italiaanse topclubs azen op Rode Duivel'

07:40
DONE DEAL: indruk gemaakt bij Lokeren, Gent en Kortrijk, maar nu via Nederland naar ... Frankrijk

DONE DEAL: indruk gemaakt bij Lokeren, Gent en Kortrijk, maar nu via Nederland naar ... Frankrijk

06:30
Hoopgevend? Zo zit het met de grote terugkeer van Romelu Lukaku

Hoopgevend? Zo zit het met de grote terugkeer van Romelu Lukaku

23:00
Vanhaezebrouck streng voor Verhaeghe: "Het wordt ongeloofwaardig"

Vanhaezebrouck streng voor Verhaeghe: "Het wordt ongeloofwaardig"

22:00
8
Het lichtpuntje van Genk op bezoek bij Zulte Waregem? "Wachtte hier al lang op"

Het lichtpuntje van Genk op bezoek bij Zulte Waregem? "Wachtte hier al lang op"

18:40
Charleroi en RAAL domineren, maar ook één Anderlecht-speler: dit is ons team van de week Analyse

Charleroi en RAAL domineren, maar ook één Anderlecht-speler: dit is ons team van de week

14:40
Romeo Vermant komt op persconferentie met stevige opsteker Club Brugge

Romeo Vermant komt op persconferentie met stevige opsteker Club Brugge

21:00
1
FIFA komt met slecht nieuws voor Rode Duivels

FIFA komt met slecht nieuws voor Rode Duivels

22:20
5
DONE DEAL: Nieuwe aanvaller tekent, ambitie top-6 wordt iets nadrukkelijker

DONE DEAL: Nieuwe aanvaller tekent, ambitie top-6 wordt iets nadrukkelijker

20:20
3
Wintertransfer voor Promise David? Union-spits spreekt klare taal over zijn toekomst

Wintertransfer voor Promise David? Union-spits spreekt klare taal over zijn toekomst

17:20
De extra boost voor Zulte Waregem en het prikje naar Genk: "Tegen een team dat play-off 1 zou moeten spelen"

De extra boost voor Zulte Waregem en het prikje naar Genk: "Tegen een team dat play-off 1 zou moeten spelen"

19:20
1
Hein Vanhaezebrouck is streng: "Overal problemen bij Club Brugge"

Hein Vanhaezebrouck is streng: "Overal problemen bij Club Brugge"

20:00
2
🎥 En of het deugd deed: naar deze persoon rende Max Dean na zijn doelpunt tegen Anderlecht

🎥 En of het deugd deed: naar deze persoon rende Max Dean na zijn doelpunt tegen Anderlecht

19/01
Vandenbempt tempert enthousiasme van KAA Gent: "Een B-ploeg"

Vandenbempt tempert enthousiasme van KAA Gent: "Een B-ploeg"

19/01
8
Philippe Albert woedend na Waalse derby: "Het maakt me razend, wie is hij om hier de stoere uit te hangen?"

Philippe Albert woedend na Waalse derby: "Het maakt me razend, wie is hij om hier de stoere uit te hangen?"

18:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 2-3 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 0-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 4-2 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 2-0 Standard Standard
STVV STVV 1-0 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

LLO LLO over Donderdag fout in #ANDGNT, vrijdag ... opnieuw VAR in Brugge: dit heeft Lardot te zeggen over fases Vermeiren Willy Vermeiren Willy over 'Done deal': Anderlecht haalt voormalige CPL-doelman binnen, dit zijn alle details Johnnie Walker Johnnie Walker over Philippe Albert woedend na Waalse derby: "Het maakt me razend, wie is hij om hier de stoere uit te hangen?" Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Na felle woorden van Coosemans: Hein Vanhaezebrouck doorbreekt de stilte Test12 Test12 over De pijnlijke waarheid achter de nederlaag van Anderlecht: het scenario schrijft zichzelf William Wallace William Wallace over Geen Verhaeghe en geen Rigaux in Kazachstan: "Gaat geen wijn drinken met zijn vrouw" laszlo laszlo over 'Anderlecht wil Chelsea-deal Antwerp kapen' franchi franchi over Marokkaanse antiheld Brahim Diaz reageert zeer duidelijk na ongelooflijke penaltymisser franchi franchi over Wintermercato bij Club Brugge: wat denkt Leko écht? Andreas2962 Andreas2962 over "Hij zal verder raken dan ik als speler": David Hubert ziet Belgisch talent uit de schaduw treden bij Union Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved