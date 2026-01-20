Hubert gelooft in absolute stunt van Union: "Bayern München is het beste van het beste, maar..."

Union SG staat voor een héél grote affiche. De Belgische landskampioen neemt het morgen op tegen Bayern München. David Hubert weigert te geloven dat er geen enkele kans is.

Op papier is Union SG kansloos. Maar voetbal wordt niét op papier gespeeld. En dus weigert David Hubert zich op voorhand gewonnen te geven.

"De Champions League is voorbehouden voor de beste ploegen van Europa", geeft Hubert zijn eigen ploeg alvast een pluim. "Bayern München is dan weer bij het beste van het beste."

Het is vreemd om te zeggen, maar de spelers van Bayern München hebben ook allemaal twee armen en twee benen

Hubert kijkt dan ook uit naar de wedstrijd tegen Der Rekordmeister. "We hebben heel veel zin in deze wedstrijd. En willen ons van onze beste kant tonen."

"In voetbal is er altijd een kans", is Hubert op dreef. "En voor die ene kans doen we het. Het is vreemd om te zeggen, maar de spelers van Bayern hebben ook allemaal twee armen en twee benen."

Een waterkansje op Europese overwinntering

Les Unionistes zullen die ene kans alvast moéten grijpen om te blijven dromen van Europese overwintering. Al is die kans sowieso al héél klein.