Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit ; clubwatcher Anderlecht
Nieuwste aanwinst Anderlecht komt er via... ex-speler van paars-wit: "Een beetje fysieke kracht mag wel"
Anderlecht is aan het ingrijpen via de transfermarkt. Er is al een nieuwe doelman met Justin Heekeren en straks ook een nieuwe spits met Danylo Sikan. Die laatste transfer is vooral te danken aan een ex-speler van paars-wit.

We hebben het dan over Oleksander Iakovenko, landgenoot van Sikan en voormalig aanvaller van Anderlecht. Iakovenko stond van 2008 tot 2013 onder contract bij de Brusselaars, maar werd verschillende keren uitgeleend. Zo passeerde hij bij Westerlo en OH Leuven.

Toch houdt Iakovenko - zoals veel ex-spelers van paars-wit - heel goeie herinneringen over aan zijn periode daar. Iakovenko was pas 18 toen hij in België aankwam. Lierse haalde hem toen uit Oekraïne weg. Hij was één van de eerste spelers uit het land die ooit in België speelde.

Iakovenko wilde Sikan weghalen uit Turkije

Bij Anderlecht leerde hij de cultuur en het spel appreciëren en werd hij volwassen. Tegenwoordig is Iakovenko verbonden aan makelaarskantoor GG11 en heeft hij Sikan als cliënt. Het is Iakovenko die Anderlecht contacteerde toen ze op zoek gingen naar een spits.

Hij wil de spits weg bij Trabzonspor omdat hij daar vooral als breekijzer gebruikt wordt op het einde van wedstrijden. Omdat het profiel overeenkomstig is met wat Anderlecht zocht, gingen ze hem dan ook beter bekijken. Stevig op zijn poten, snelheid, diepgang en nog groeipotentieel was de conclusie. Een beetje fysieke kracht mag wel.

Sikan moet Angulo en Hazard beter laten renderen

En dus was het snel beslist. Zeker omdat Sikan ook wil inleveren op zijn loon. Iakovenko overtuigde hem dat Anderlecht de ideale springplank is naar een hogere competitie en dat hij er veel kan leren. In een omgeving waar de druk hoog ligt, maar waar hij ook goed begeleid zal worden. 

Sikan moet Anderlecht meer présence geven vooraan. De 1m87 grote spits brengt gestalte, maar ook strijdkracht mee. Bertaccini en Cvetkovic hebben dat ook wel, maar moeten het meestal afleggen in de fysieke duels. Sikan is de man waar Anderlecht geld op inzet om Angulo, Hazard, Degreef... beter te laten renderen.

