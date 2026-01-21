In het hoofd van Nainggolan: 'Lokeren moet in eigen boezem kijken als het over vertrek van sterkhouder gaat'

Radja Nainggolan verruilde Sporting Lokeren voor Patro Eisden. De Waaslanders deden alles om de voormalige Rode Duivel op Daknam te houden. Al moeten ze vooral in eigen boezem kijken...

De transfersoap is ten einde. Sporting Lokeren weigerde Radja Nainggolan te laten vertrekken, maar ondertussen maakte de 37-jarige middenvelder afgelopen weekend al zijn debuut voor Patro Eisden.

Het Laatste Nieuws weet dat ll Ninja aanvankelijk geen oren had naar een vertrek bij Lokeren toen hij op de hoogte werd gebracht van de interesse uit Maasmechelen. Integendeel: hij wou op Daknam blijven.

Geld is géén drijfveer

Patro Eisden bood qua verloning dan wel het dubbele dan wat Nainggolan bij Lokeren verdiende, maar dat gaf niet de doorslag voor de 30-voudig Rode Duivel. Voor het grote geld kon Nainggolan in Indonesië of Saoedi-Arabië gaan voetballen.

Het stootte Nainggolan dan weer wél tegen de borst dat Lokeren aanvankelijk niet happig was om de duur van het contractvoorstel van Patro Eisden te matchen. Il Ninja tekende ondertussen een overeenkomst tot medio 2027 bij de paarshemden.

Spreekwoordelijke kalf was reeds verdronken

Lokeren deed Nainggolan uiteindelijk eenzelfde voorstel, maar het spreekwoordelijke kalf was verdronken voor de eergierige Antwerpenaar. Lokeren moet dus vooral in eigen boezem kijken voor het vertrek van hun sterkhouder.