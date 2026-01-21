Miserie op en naast het veld bij 1B-ploeg: "Karakter ontbreekt"

RWDM Brussels had zich het begin van het nieuwe jaar anders voorgesteld. In Seraing kwamen de Molenbekenaars op voorsprong dankzij een mooie goal van Sapata, maar kort voor de rust bracht een penalty de score alweer in evenwicht.

Ondanks dat bleef RWDM aandringen, maar echt grote kansen creëerden ze niet. De tweede helft bleek pijnlijk voor de Brusselaars. In de 68ste minuut leidde opnieuw een strafschop tot de 2-1 achterstand. Sapata had net daarvoor een kans oog in oog met de doelman gemist, waardoor het extra zuur aanvoelde.

Trainer Christ Bruno ziet de kwaliteiten van zijn ploeg, maar erkent dat het mentale aspect nog werk vereist. “Kwaliteit is er altijd geweest, we moesten aan het mentale werken", klonk het. Tegen een zwak Seraing-team waren die mentale uitdagingen echter duidelijk zichtbaar.

RWDM begint stilaan ook sportief in de problemen te geraken

Verdediger Manoël Verhaeghe nam geen blad voor de mond na afloop. “We hebben niet gedaan wat moest. Misschien ontbreekt het ons inderdaad wel aan karakter, hoewel we de hele wedstrijd gedomineerd hebben. Seraing scoort uit twee strafschoppen, de derde goal komt wanneer we met even tien staan", aldus de 17-jarige.

De fouten en gemiste kansen vielen hard bij RWDM. Verhaeghe wees ook op de onnodige balverliezen die tot de strafschoppen leidden. “Ik ben trouwens niet van mening dat ik een strafschopfout begaan heb", zei hij, verwijzend naar de actie die de tweede penalty veroorzaakte.



Toch blijft de focus bij de Molenbekenaars op herstel. “Ach, we kunnen niet anders dan naar de volgende kijken. We proberen ons echt wel te herpakken, hoor. Komt het vandaag niet, dan wel in de volgende wedstrijd", besluit Verhaeghe.