Kouamé voelt zich steeds beter, maar vertrekt wel na Beerschot: "Eerst het jaar hier goed afsluiten"

Christian Kouamé is een speler voor de beker. In twee matchen scoorde hij nu al vier keer, evenveel als in de competitie. De stijlrijkste aanvaller van Anderlecht gaat hij nooit worden. De hardstwerkende, daar maakt hij kans op.

Voor Kouamé waren zijn twee goals belangrijk. "Scoren geeft vertrouwen. Ik had zin om de ploeg te helpen door te scoren. We hebben nu een goeie reeks en dan is het belangrijk om niet te verliezen. Dan blijft het vertrouwen. We pakten geen risico en daardoor ook geen doelpunten. Zo moeten we doorgaan. Dat dezelfde ploeg blijft staan? Ja, maar onze bankzitters maken wel het verschil als ze inkomen. Dat is de spirit van deze ploeg."

Ook de samenwerking met Joshua Zirkzee loopt steeds beter. "Ja, dat is waar. Door samen te spelen krijg je automatismen. Maar ook met Benito loopt het goed. Het blijft me gelijk wie scoort, als we maar winnen. Anderlecht is een grote club en we moeten tonen dat we er staan! Ik voel me ook steeds beter. In het begin was ik nog niet top, maar nu voel ik dat ik fysiek beter ben. Daardoor kan ik vaker diep gaan. Maar die ene kans voor de keeper moet ik natuurlijk afmaken."

Wel moet Anderlecht het in januari zonder hem doen, want hij vertrekt naar de Afrika Cup. "Eerst die match maandag en dan zien we wel. Ik ben blij dat ik geselecteerd ben, maar ik wil hier het jaar goed afsluiten en dan pas aan de Africa Cup denken. Ik vertrek direct na de match tegen Beerschot. Ik weet niet hoe lang ik weg zal zijn, maar natuurlijk hoop ik zover mogelijk te geraken."