Belhocine zag dat zijn ploeg kansloos was: "Dit Anderlecht heeft een opmerkelijke progressie gemaakt"

Karim Belhocine was ootmoedig na de nederlaag tegen Anderlecht. De trainer van KV Kortrijk besefte dat er tegen dit paars-wit weinig te beginnen was.

"Anderlecht was twee tot drie keer beter", gaf hij aan na de match. "Anderlecht was sterker en heeft ons veel problemen bezorgd, maar ik blijf toch met een dubbel gevoel achter. Bij het begin van de match en van de tweede helft zaten we telkens goed in de wedstrijd en lieten we mooie dingen zien. Maar Anderlecht heeft op het juiste moment toegeslagen en hun offensieve kwaliteiten hebben vandaag het verschil gemaakt."

Belhocine speelde een maand geleden ook nog met Kortrijk tegen Anderlecht en pakte toen een punt in het Lotto Park. Sindsdien was er echter een opmerkelijke evolutie. "Ik had het al gezien in de voorbereiding op de match. Anderlecht heeft een opmerkelijke progressie gemaakt. Deze ploeg doet mee voor de prijzen, schrijf dat maar op."