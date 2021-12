Geen zorgeloze kerst voor Vincent Kompany: "Familie zit geblokkeerd in Engeland"

De langverwachte kapitaalsverhoging van Anderlecht is een feit en ook op het veld draait paars-wit alsmaar beter. Anderlecht verloor amper een van zijn laatste achttien wedstrijden. En toch wordt het voor coach Vincent Kompany geen zorgeloze kerstperiode.

Anderlecht kwalificeerde zich donderdag ten koste van Kortrijk voor de halve finale van de Croky Cup. Na afloop polste een VTM-journalist naar de plannen van Vincent Kompany met kerstavond.

"Euhm, mijn situatie is dit jaar een beetje apart", lachte Kompany. "Mijn familie is geblokkeerd geraakt in Engeland. Het zijn zo van die tijden, daar is nu eenmaal niets aan te doen. Ik ga er niet over klagen."

Al zal de coach van Anderlecht kerstavond niet in zijn eentje moeten doorbrengen. "Nee, ik heb nog familie in Brussel. Maar het zal sowieso anders zijn voor mij. Maar nogmaals, ik wil niet klagen. We zullen kerst op een andere dag nog wel volledig vieren, dat is geen probleem."