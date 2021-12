Mooie dag voor Vincent Kompany als trainer én als supporter: "We zijn te vaak bezig geweest met zaken die niets met onze core business te maken had"

Nog één zege op Beerschot en Vincent Kompany kan voor het eerst in twee jaar eens een leuk eindejaar tegemoet gaan. Anderlecht haalt niveau in de competitie. Anderlecht is door in de beker. En Anderlecht heeft geen financiële problemen meer sinds vandaag.

Dat laatste is zonder twijfel het belangrijkste nieuws van vandaag. "Ik ben niet alleen trainer, maar ook Anderlecht-supporter", lachte een duidelijk blije Kompany. "Ik wil Anderlecht niet om de haverklap in de pers zien voor problemen die niet onze core business zijn, maar die ons wel raken. We zijn de laatste jaren te veel daarmee bezig geweest en te weinig met voetbal, terwijl die zaken wel bepalend waren voor de club en de ploeg. Ik ben blij dat we verder kunnen werken aan de stabiliteit van de club en hopelijk gaan genieten van successen in de toekomst. Maar alles stap voor stap."

Anderlecht zette alvast een stap richting succes tegen Kortrijk. De West-Vlamingen waren kansloos in vergelijking met een maand geleden. "Voor mij is het belangrijkste dat we nog veel progressie kunnen maken. Kortrijk had zelf ook enkele goeie momenten en als ik vooruit kijk, zou ik graag willen dat we dat niet meer toestaan. En als ik één punt van kritiek mag noemen: we hadden het veel duidelijker moeten maken, maar na de 3-0 was er een soort eindematchgevoel."

Maar Anderlecht begint wel een machine te worden. "We hadden tijd nodig. We hebben veel nieuwe spelers, dus we wisten dat we die tijd moesten nemen. Door dezelfde elf te laten staan creëren we wel wat sneller automatismen. We maken nu keuzes, maar eigenlijk moet je op basis van tactiek die keuzes kunnen maken. Als er bijvoorbeeld een snelle speler op de flank staat, zou je daar een geschikt profiel moeten tegenover kunnen zetten. Maar zo ver zijn we nog niet."