Prevljak toont zich opnieuw een koele killer en houdt KV Mechelen uit halve finales van de beker

Zowel voor KV Mechelen als Eupen was het een mooie kans om de halve finales te halen. Een Prevljak in huis hebben, zo'n koele afwerker vooraan, is altijd een troef. De Bosniër besliste de bekermatch in het voordeel van de Panda's, die zich voor het tweede seizoen op rij bij de laatste vier scharen.

Het openingskwartier was voor KV Mechelen en iets later werd de thuisploeg beloond voor zijn initiatief. De Camargo schoot de lage voorzet van Storm van dichtbij hoog tegen de touwen (1-0). Eupen deed af en toe iets tegen, maar was op geen enkel moment in de eerste helft gevaarlijk.

Het doelpunt van De Camargo was lang vrijwel het enige waar het publiek - nu het nog wel naar het voetbal mocht komen - zich aan kon opwarmen, tot Hairemans met de rust in zicht de ruimte kreeg om aan te leggen. Nurudeen duwde zijn botsend schot in hoekschop.

© photonews

Na de pauze slaagde Eupen er wel in om zijn aanvallers in stelling te brengen. De verdienste voor de gelijkmaker lag wel grotendeels bij de actie bij Agbadou, Ngoy hoefde zijn assist enkel van dichtbij binnen te tikken. Enkele minuten later stevende Ngoy alleen op Thoelen af. De maker van de 1-1 punterde de bal naast de doelman, maar ook naast doel.

Botsing tussen Nurudeen en Shved

De wedstrijd verwaterde nadien, tot een jammerlijke maar stevige botsing tot stand kwam tussen Nurudeen en Shved. Nuredeen had Shved onderuit gelopen, vonden ze bij KV. De spelleiding gaf echter geen strafschop, Shved moest op een draagberrie worden weggedragen.

Koude douche voor Mechelen

KV Mechelen voelde zich verongelijkt en dan moest de koudste douche nog volgen. Knappe actie en dito afwerking van goaltjesdief Prevljak: 1-2. Malinwa KO geslagen, want veel voetbal was er nadien niet meer te zien. Prevljak deed er nog een heerlijke lob bovenop in het slot: 1-3. Voor een bescheiden club als Eupen is het bereiken van de halve finales van de beker voor het tweede jaar op rij uiteraard een groot succes.