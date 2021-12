Wouter Vrancken en Nikola Storm ontgoocheld door uitschakeling en halen redenen aan: "Het is zuur"

Het blijft voorlopig bij één beker voor Wouter Vrancken en Nikola Storm tijdens hun passage bij KV Mechelen als respectievelijk coach en speler. Malinwa is voor het tweede seizoen op rij in de kwartfinales gestrand in de Beker van België.

"Natuurlijk zijn we ontgoocheld door de uitschakeling. Als we puur naar onszelf kijken, was de agressiviteit onvoldoende. Dan kijk ik vooral naar het offensief compartiment. Daar hebben we heel weinig duels gewonnen", moest KVM-trainer Vrancken vaststellen.

"Buiten de drie goals geven we weinig weg. In de eerste helft lukte het nog wel op kwaliteit en daardoor kwam ook ons doelpunt uit voort. In de tweede helft gingen we te veel achteruit, waardoor we hen de mogelijkheid gaven om druk te zetten in plaats van hun ruimtes te bespelen."

Het begon mis te lopen vanaf de 1-1 van Ngoy. Agbadou lag aan de basis van dat doelpunt. Storm stond aanvankelijk bij hem in de buurt. "Hij ging door op flank, Vinny (Souza) plakte op dat moment tegen hem. Ik kwam er even tussen en dan tikte hij die bal juist door. Misschien dat we daar die bal al uit konden halen zodat Agbadou niet kon doorlopen."

Het deed de match mee kantelen. "De eerste 50-55 minuten hadden we alles onder controle, dan valt die goal en sluipt er wat paniek in de ploeg. Het is spijtig. We hebben iets te weinig gevoetbald. Als we gewoon hadden verder gespeeld zoals we bezig waren, zat er meer in. We hebben iets te veel de lange bal gespeeld in de tweede helft. Dat vind ik een beetje de reden voor de nederlaag. Het is zuur."