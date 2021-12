Shved even KO en moest naar ziekenhuis, botsing zindert na in Mechelen: "Doelman ging vol voor de impact"

Met Marian Shved komt opnieuw een speler erbij in de lappenmand in Mechelen. De zware botsing met Eupen-doelman Nurudeen betekende meteen het einde van de bekermatch van Shved, die even niet meer bij bewustzijn was en met een draagberrie van het veld moest gedragen worden.

"Een zware botsing", kon Igor de Camargo het niet anders omschrijven. "Zijn oor en zijn lippen lagen open. Ze vlogen vol op mekaar. De keeper pakt de bal en raakt dan met zijn knie het hoofd van Shved. Het was niet mooi om te zien." Storm zag de Oekraïener na de match even. "Het ging al iets beter, maar er moeten natuurlijk check-ups gedaan worden omdat het om een blessure aan het hoofd gaat."

Shved werd dan ook afgevoerd naar het ziekenhuis. Bij Mechelen waren ze woedend over deze fase en het leek ook in het verdere loop van de match nog in de hoofden te spelen. "Dit was op het randje. De keeper gaat nadat hij de bal pakt redelijk hard door op Marian. Of het fout is of niet, het was heel gevaarlijk spel. We hopen allemaal dat het goedkomt met Marian. Je zag meteen dat hij knock-out was."

"Toen de kiné op het veld kwam, was Marian buiten bewustzijn", bevestigt Wouter Vrancken. "Nadat hij op zijn zij werd gedraaid, reageerde hij gelukkig wel. In het ziekenhuis zullen ze de impact op zijn hoofd onderzoeken. Als een speler heel hard met de voet vooruit in een tackle gaat en de bal speelt, krijgt die rood vanwege een intensiteit. Bij een keeper gelden er blijkbaar andere regels."

Shved zelf valt alleszins niets te verwijten. "Je ziet dat Marian aan het afremmen is eens hij in de mot heeft dat die keeper afkomt. De keeper zelf ging natuurlijk voor de bal, maar hij zag alles gebeuren en wist dat hij die impact ging maken. Toch ging hij vol voor die impact voor die impact. Ik weet niet of daar een lijn in zit qua oordeel over intensiteit of naar willekeur gehandeld wordt. Het is aan anderen om dat uit te maken."

Wouter Vrancken was zwaar onder de indruk van het incident. "Ik kan me er nog niet overzetten en aan andere zaken denken." Ook Hugo Cuypers is nog uit vanwege een botsing. "Bij Hugo was het met het hoofd hard tegen hard. Ik hoop dat er bij Marian geen breuk gaat bijkomen, maar ik weet niet juist waar ik op moet hopen of welke richting het kan uitgaan."