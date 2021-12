Eupen wipt KVM op weg naar halve finale en mag dromen: "Aan ons om goed te presteren, dan is niets onmogelijk"

Mag het kleine Eupen dromen van een bekerzege? Het zit alvast weer in de halve finales. KV Mechelen was ook wel gebrand op die plek bij de laatste vier, maar via drie doelpunten keerde Eupen een achterstand om in een zege. Na afloop werd de nadruk gelegd op de hoge pressing en de vechtlust.

"We begonnen na twintig minuten te veel fouten in de opbouw te maken", zag trainer Stefan Krämer dat niet alles perfect was. "Bij de rust was ik niet tevreden. Vanaf het begin van de tweede helft speelden we een goede uitmatch. We drukten heel hoog en deden het goed in balbezit. Ik had het gevoel dat we klaar waren om te vechten. Na de 1-1 kenden we een goede periode."

Dan moest er nog wel gestreden worden om te kunnen doorstoten. "Het was een vechtersmatch, maar uiteindelijk verdienden we de kwalificatie. Ik vroeg aan de rust om het blok twintig meter hoger te zetten en de moed te hebben om één tegen één te spelen. We moesten risico nemen. Dat hebben de jongens ook gedaan."

Julien Ngoy luidde met de 1-1 de kentering in. "Natuurlijk hou ik ervan te scoren. Scoren in de beker doet zeker deugd. De overwinning is het belangrijkste. In de tweede helft zijn we hoger gaan spelen. Het was voor hen moeilijker om de ruimtes te vinden en we zijn voor mekaar blijven vechten." En wat kan er nu nog in de beker? "Het is aan ons om goed te presteren, dan is niets onmogelijk."

Bij zijn doelpunt werd Ngoy ook prima bediend door Emmanuel Agbadou. "Het was een hele goede match van ons, we hebben voor mekaar gevochten", aldus Agbadou. "We wilden absoluut de nederlaag vermijden, de wil en de goesting was er. We zijn in ons opzet geslaagd. Voor rust maakte Mechelen wel een kans af, maar voorts was er nog niets aan de hand. Na de pauze waren we beter op de tweede bal."