Igor de Camargo zal nooit meer een bekerfinale spelen: "Eén beker gewonnen, jammer dat het voorbij is"

Ondanks het nog aanwezige heilige vuur zal Igor de Camargo geen beker meer winnen. In de Beker van België ligt KV Mechelen er immers uit in de kwartfinales en De Camargo is bezig aan zijn laatste seizoen als profvoetballer. De jacht op een trofee is wellicht ten einde.

De Camargo beseft ook dat hij niet meer naar de Heizel zal moeten trekken voor een bekerfinale. "Ja, het is jammer. De Beker van België is altijd iets moois geweest. Ik heb de kans gehad om twee keer een finale te spelen. Eén beker heb ik gewonnen", verwijst De Camargo naar de bekerwinst van Malinwa in 2019. "Jammer genoeg is het voorbij."

Grote teleurstelling

Dat komt omdat KV Mechelen in de kwartfinales stuitte op Eupen. Logischerwijs hadden ze zich bij KV van dit bekertreffen heel wat meer voorgesteld. "De teleurstelling is heel groot. Eupen kon drie keer scoren tegen ons, waardoor we uitgeschakeld zijn."

Het enige Mechelse doelpunt kwam op naam van De Camargo, maar het is niet dat de Braziliaanse Belg daar vrolijk van kan worden. "Ik heb daar helemaal geen goed gevoel over. Het is altijd goed om een doelpunt te scoren, maar het doel is altijd om in de beker de kwalificatie of in de competitie de drie punten te behalen."