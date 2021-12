Clement rekent op duels met Gent in volle stadions: "Geen krak in voorspellen, ik kan beter niets meer voorspellen"

Philippe Clement keek nog net naar de loting vooraleer plaats te nemen voor de persbabbel. AA Gent kwam uit de pot als tegenstander voor Club Brugge. Derby's in de halve finales: dat wordt een dubbel intense beleving. Met mogelijk uitverkochte stadions, als supporters toegelaten zijn.

Om die halve finales te bereiken, moest Club Brugge eerst voorbij OHL. "Ik ben uiteraard tevreden met de kwalificatie. In de competitiewedstrijd hadden we de hoge druk van Leuven afgestraft. We hadden dus wel verwacht dat het blok iets lager ging staan. In het eerste halfuur was er hoge druk van ons, maar hadden we weinig kansen. Daarom is het belangrijk om dat eerste doelpunt te maken en ook die tweede net voor rust."

Het leek een geruststellende marge. Af en toe was het toch nog opletten geblazen. "Er waren een paar omschakelmomenten voor OHL waarop we niet goed genoeg reageerden. In de tweede helft was er in het begin ook te weinig druk op de bal, maar nadien zijn we wel goed hoge druk gaan zetten. Ons niveau was 70-75 minuten goed."

Twee pittige matchen

Ruimschoots voldoende voor kwalificatie, waardoor er in de halve finales een heen-en terugmatch tegen AA Gent aankomt. "Het zal een korte reis zijn. Het worden twee pittige matchen, wedstrijden met heel veel publiek ook. Ik verwacht tweemaal een vol huis", blikt Clement vooruit.

Er waren uiteraard slechts drie mogelijke tegenstanders: had hij een voorgevoel dat het een bepaald team zou worden? "Neen, ik ben geen krak in het voorspellen van dingen. Als ik iets zeg, komt het vaak niet uit. Ik kan beter niets meer voorspellen", lacht Clement.