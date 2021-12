Brys looft tegenstander en mentale sterkte OHL na ongelukkige kantelmomenten: "Club heeft fantastisch elftal"

Marc Brys wist ook wel dat de kans klein was dat OHL ging winnen in Brugge. Met kantelmomenten die meer in het voordeel van de Leuvenaars waren uitgedraaid, had er wel meer ingezeten. Brys trekt zich op aan het feit dat zijn team mentaal weerbaar was en het botste op een sterke tegenstander.

OHL kwam door een kopbal van De Ketelaere 1-0 achter, maar dat was niet het doelpunt waar Brys zich het meest aan stoorde. "Vier minuten in de extra tijd slikken we een vermijdbaar doelpunt na geharrewar. Bij de rust 2-0 of 1-0 achter staan, dat is een wereld van verschil. We hebben de kantelmomenten niet genomen", klinkt de analyse.

Mercier lukte na de pauze wel de aansluitingstreffer. "We waren mentaal sterk. Met nog een doelpunt van ons erbij was alles te herbeginnen. Daarop hebben we gespeculeerd. Dan is het doodjammer dat één van onze verdedigers pijnlijk balverlies lijdt en het 3-1 wordt. Opnieuw een kantelmoment dat tegen zit."

Terechte kwalificatie voor Club

Desondanks gaf OHL niet op. "We zijn blijven voetballen en kregen nog twee-drie mooie kansen. Als je 3-2 kan maken, kom je toch terug dichterbij, met mogelijk weer wat nervoseit bij de tegenstander." Zover kwam het echter niet. "De kwalificatie van Club is uiteraard terecht. Club brugge heeft een fantastisch elftal."

Brys had wel een punt wanneer hij wees op die mentale sterkte van OHL. "We hebben aan de rust een aantal scenario's doorgesproken. Je kan alles of niets gaan spelen. Veel slimmer was om niet overhaast te werk te gaan en rustig te blijven voetballen. Ik kan niet genoeg benadrukken dat het aan de kantelmomenten lag. Jammer van dat derde tegendoelpunt, ook nadien herpakten de jongens zich nog goed."