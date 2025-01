Christos Tzolis wijst Club Brugge de weg naar de halve finale van de beker tegen OH Leuven

Club Brugge heeft zich in eigen huis geplaatst voor de halve finale van de Beker van België. OH Leuven vergat zijn kansen af te maken in de eerste helft en verloor uiteindelijk met 3-0.

Het is van het seizoen 2014/2015 geleden dat Club Brugge nog eens de beker won en daar wil het dit seizoen verandering in brengen. Voor de kwartfinale ontving blauw-zwart OH Leuven, dat nog nooit de halve finale speelde.

Club zette de bezoekers meteen goed vast, maar op kansen was het wel wachten. OH Leuven kwam na een kwartier steeds beter in de wedstrijd en voetbalde ook enkele kleine kansjes bij elkaar.

Toch was het Club Brugge dat na 23 minuten scoorde. Jashari legde de bal over de verdediging van OHL en vond Tzolis, de Griek nam aan en knalde binnen. Die goal zorgde wel niet voor de bevrijding bij blauw-zwart.

OH Leuven bleef gevaarlijk, maar was niet efficiënt. Ikwuemesi en tot twee keer toe N’Dri maakten hun kansen niet af. Club Brugge ontsnapte aan een gelijkmaker en trok zo met een krappe voorsprong de kleedkamer in.

Club Brugge neemt afstand van OHL in de tweede helft

Ook in de tweede helft slaagde Club Brugge er niet in om echt dominant te zijn tegen OH Leuven. De 2-0 was wel dichterbij dan de 1-1, op het uur vermeed Leysen met een prachtige reflex de 2-0 van Nilsson.

Twintig minuten voor tijd was het wel prijs. Tzolis zette de aanval zelf op, kreeg de bal terug van Skov Olsen en legde de bal in het hoekje binnen. Skoras mocht vanop de stip nog de 3-0 binnentrappen, zijn eerste goal sinds april vorig jaar.

Club Brugge gaat zo door naar de halve finale, waarin het competitieleider Racing Genk treft. De heenwedstrijd wordt op 15 januari gespeeld, de terugwedstrijd staat op 5 februari op het programma.