Siebe Schrijvers legt de vinger op de wonde van OH Leuven: "Sukkelen er al het hele seizoen mee"

OH Leuven is er tegen Club Brugge niet in geslaagd om de halve finale van de Beker van België te bereiken. Kapitein Siebe Schrijvers zag een terugkomend probleem bij zijn ploeg.

OH Leuven maakte het Club Brugge moeilijk in de eerste helft met kansen voor Ikwuemesi en twee keer N'Dri, maar scoren lukte niet. Voor kapitein Siebe Schrijvers lag vooral daar het probleem van OH Leuven.

"Als je op Club Brugge komt spelen en je creëert zoveel kansen in de eerste helft, dan moet er altijd één van binnen om een resultaat te halen. Dat gebeurde niet en hun eerste kans gaat wel binnen. Dat was het grote verschil."

OH Leuven heeft probleem met efficiëntie

"Het is niet de eerste wedstrijd dat scoren het probleem is, we sukkelen daar al bijna het hele seizoen mee." In de competitie scoorde OHL 19 keer in 20 wedstrijden, enkel Standard (12), Kortrijk (17) en Beerschot (18) doen slechter.

"In de zestien moeten we efficiënter zijn, op Club Brugge moet er altijd één van die kansen binnen om hier iets te komen rapen", ging Schrijvers verder. Maar we geven zeker niet op, we blijven eraan werken en hopelijk keert het snel."

Dat wordt echter niet makkelijk, want er wacht OH Leuven een zwaar programma. Zaterdag moet het naar Genk, de speeldag daarna naar Union. Dan volgen thuiswedstrijden tegen KAA Gent en KV Mechelen, begin februari trekt OHL opnieuw naar Club Brugge.