Nicky Hayen onthult zijn plan met Club Brugge: "Als het nodig is, zullen we dat doen"

Club Brugge heeft zich zonder al te veel moeite geplaatst voor de halve finale van de Beker van België. Coach Nicky Hayen onderstreepte het belang van zijn ruime kern nog eens.

Vooral in de eerste helft liep het nog wat moeilijk voor Club Brugge, het kreeg enkele kansen tegen van OH Leuven. De bezoekers scoorden niet, terwijl blauw-zwart dat wel deed. In de tweede helft werd die voorsprong uitgediept.

Club plaatste zich zo voor de halve finale van de beker en kreeg er zo nog eens twee wedstrijden bij in zijn drukke programma. Zondag trekt Club naar Anderlecht, op 15 januari wacht Racing Genk in de heenwedstrijd van de halve finale van de beker.

Daarbij komen ook nog wedstrijden in de Champions League thuis tegen Juventus op 21 januari en op verplaatsing tegen Manchester City op 29 januari. Het schema van de landskampioen blijft zo bijzonder druk met wedstrijden om de drie dagen.

Hayen wil roteren bij Club Brugge

"Daarom zijn we ook blij dat de wisselspelers goed zijn ingevallen", zei Nicky Hayen na de zege tegen OH Leuven. "Zij maakten mee het verschil en dat moet ook onze kracht worden de komende weken. Waar nodig zullen we ook roteren", onthulde Hayen.

"Het zal natuurlijk altijd afhangen van de tegenstander, want we moeten altijd de goede balans blijven behouden. We proberen de positieve lijn door te trekken", besloot de trainer van Club Brugge nog.