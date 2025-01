Kiest Club Brugge voor Noorse verdediger en international als mogelijke opvolger van sterkhouder?

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge richt zich momenteel op de 23-jarige Noorse centrale verdediger Sondre Langås. De Noor speelt momenteel voor Viking FK in de Noorse Eliteserien.

Het contract van Langås loopt tot 2027 bij Viking. Zijn marktwaarde wordt geschat op 2,3 miljoen euro.

De belangstelling van Club Brugge voor Langås komt op een cruciaal moment. De club wordt geconfronteerd met de mogelijkheid dat Joel Ordóñez, een andere verdediger in de selectie, mogelijk vertrekt.

Mocht Ordóñez inderdaad de club verlaten deze winter of volgende zomer, zou Langås een ideale vervanger kunnen zijn. De Colombiaan van Brugge wordt namelijk gevolgd door het Italiaanse Atalanta.

Hoewel het nog niet zeker is of Langås deze winter zal overstappen, blijft Club Brugge actief op zoek naar versterkingen voor de verdediging. De club heeft duidelijk interesse in de Noorse speler en ziet hem als een potentiële versterking voor de komende jaren.

De Noorse verdediger heeft niet alleen ervaring in de Eliteserien waar hij ruim 40 wedstrijden speelde. De verdediger heeft ook al twee caps verzameld voor de nationale ploeg.