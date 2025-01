Italiaanse transferexpert onthult: ook deze ploeg zal bij Club Brugge komen aankloppen voor 'transfer van 20 miljoen'

Het staat zo goed als vast dat Joel Ordonez Club Brugge zal verlaten. Niet nu, maar wel in de zomer. In die optiek zijn er al wat ploegen genoemd, maar de Italiaanse transferexpert Alfredo Pedulla legt een nieuwe geïnteresseerde ploeg op tafel.

Atalanta Bergamo blijft trouw aan zijn filosofie van het identificeren en ontwikkelen van jonge talenten met een veelbelovende toekomst. Eén van de namen op de radar van de Italiaanse club is Joel Ordoñez.

Ordoñez, die in april 21 wordt, heeft zich in korte tijd in de kijker gespeeld dankzij zijn indrukwekkende prestaties en potentieel. De Ecuadoriaanse verdediger maakte in 2022 de overstap van Independiente del Valle naar Club Brugge en heeft sindsdien stappen gezet in zijn ontwikkeling.

Ordoñez staat bekend om zijn fysieke kracht, snelheid en uitstekende spelinzicht, wat hem tot een aantrekkelijke optie maakt voor topclubs in Europa. Atalanta heeft al een reputatie opgebouwd in het aantrekken en klaarstomen van jong talent, en ziet in Ordoñez een potentiële versterking voor de toekomst.

Volgens Italiaanse bronnen wordt de marktwaarde van Ordoñez al geschat op zo’n 20 miljoen euro, wat aangeeft hoe hoog hij wordt ingeschat. Blauw-zwart zal ook niet met minder genoegen nemen.

Toch lijkt Atalanta niet overhaast te werk te willen gaan. De club blijft zijn opties openhouden en lijkt eerder te mikken op een mogelijke transfer in de zomer, wanneer de transfermarkt minder hectisch is en er meer strategische ruimte is om deals af te ronden.