Amper nog twijfel over wie de Gouden Schoen wint! "Beste transfer van deze eeuw!"

Hans Vanaken lijkt begin februari zijn derde Gouden Schoen in ontvangst te nemen. De middenvelder van Club Brugge, al jarenlang een constante in de Belgische competitie, is volgens analisten en voormalige toppers de gedoodverfde winnaar.

“We mogen blij zijn dat we al jaren in onze competitie kunnen genieten van een speler van zijn niveau", zegt Franky Van der Elst, een icoon van Club Brugge, in Knack.

Van der Elst is onder de indruk van Vanaken, die niet alleen uitblinkt in techniek en inzicht, maar ook een bijzondere impact heeft op het spel van zijn ploeg. “Hans is de beste transfer die Club Brugge deze eeuw deed", stelt hij. “Zijn grootste kwaliteit is zijn gulle karakter."

"Hij maakt zelf makkelijk een goal, maar hij laat even graag een ander scoren. Daarnaast doet hij defensief ook meer dan zijn werk. Zulke spelers lijken soms onzichtbaar, tot ze er een keer niet bij zijn. Dan merk je pas wat je mist.”

De oud-middenvelder trekt een opvallende vergelijking met een andere Club-legende, Jan Ceulemans. “Ik zie veel gelijkenissen tussen hen", legt Van der Elst uit. “Bij Jan wist je: geef hem de bal, en hij doet er iets goeds mee."

"Dat zie je ook bij Hans. Spelers zoals zij trekken de hele ploeg naar een hoger niveau. Net als Ceulemans is Hans een rustig type, iemand die zich nooit zorgen maakt op het veld. Maar laat je niet misleiden door die kalmte; hun invloed is enorm.”

Ook buiten het veld maakt Vanaken indruk. “In de kleedkamer is hij geen man van veel woorden", vervolgt Van der Elst. “Maar als hij iets zegt, luistert iedereen. Dat was bij Ceulemans ook zo. Het zijn leiders die niet schreeuwen, maar met hun houding en acties respect afdwingen. Dat maakt Hans uniek, en daarom is hij al zo lang belangrijk voor Club Brugge.”