OH Leuven-trainer Coleman teleurgesteld na uitschakeling in de beker: "Dat kan gewoon niet"

OH Leuven is er niet in geslaagd om de halve finale van de Beker van België te bereiken. Trainer Chris Coleman zag vooral een gebrek aan efficiëntie bij zijn ploeg.

In de strijd om een plekje in de halve finale van de Beker van België maakte OH Leuven het Club Brugge vooral in de eerste helft moeilijk. Het team van Chris Coleman kreeg kansen met Ikwuemesi en N'Dri maar kon niet scoren.

Halfweg de eerste helft slikte OH Leuven de 1-0, na de rust kwam het niet meer tot kansen en scoorde Club Brugge wel nog twee keer. Toch zag trainer Chris Coleman ook verzachtende omstandigheden.

OH Leuven laat kansen liggen in eerste helft

"We misten sleutelspelers op het middenveld (Birger Verstraete en Ezechiel Banzuzi, nvdr.) tegen een heel sterke ploeg, maar toch leverden we een goede prestatie", zei Coleman achteraf. "Maar we hebben het laten liggen in de eerste helft."

"Als je ondanks die kansen met een 1-0-achterstand gaat rusten, dan weet je dat een topteam zoals Club Brugge nog weinig kansen zal weggeven. Je kunt geen kansen blijven creëren tegen een topploeg. Er staat dan wel 3-0 op het bord, maar qua prestatie zou het geen 3-0 mogen zijn."

Voor OH Leuven volgt er zaterdag al een volgende zware uitdaging, want dan trekt het naar Racing Genk. De competitieleider haalde in zijn kwartfinale van de beker met 0-4 stevig uit op het veld van STVV.