Nordin Jackers redt Club Brugge in eerste helft, maar kreeg duidelijke boodschap van Nicky Hayen

Nordin Jackers kreeg van Nicky Hayen opnieuw zijn plek in doel in de bekerwedstrijd tegen OH Leuven. Voor de derde keer dit seizoen kwam Jackers in actie.

In de Belgische competitie en in de Champions League is Simon Mignolet doelman nummer één bij Club Brugge, in de beker krijgt Nordin Jackers zijn kans. Tegen OH Leuven hield hij zijn ploeg in de eerste helft van een tegendoelpunt.

"Als ik speel probeer ik het zo goed mogelijk te doen. Maar hoe minder werk ik heb, hoe beter natuurlijk", zei Jackers achteraf. "Voor mij is het belangrijkste gewoon dat we door zijn naar de volgende ronde."

Jackers vaste doelman in de beker?

Op woensdag 15 januari ontvangt Club Brugge thuis Racing Genk voor de heenwedstrijd van de halve finale, op 5 februari staat de terugwedstrijd op het programma. De vraag is of dat met Jackers in doel zal zijn.

"Ik kan daar moeilijk op antwoorden. Dat is iets voor de coach. Ik hoop natuurlijk wel dat ik verder mag spelen in de beker. Afspraken zijn er niet gemaakt, het wordt wedstrijd per wedstrijd bekeken. Ik probeer me er niet druk in te maken."

Vorig seizoen was Simon Mignolet de vaste doelman in de beker, maar kreeg Jackers toch zijn kans in doel door een blessure van Mignolet. Jackers stond 14 keer onder de lat bij blauw-zwart, zes keer hield hij de nul.