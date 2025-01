Club Brugge gaat drukke periode tegemoet: "Natuurlijk was de rust niet lang genoeg, maar het is onze job om wedstrijden te spelen"

Na een vlotte overwinning tegen OH Leuven heeft Club Brugge zich opnieuw geplaatst voor de halve finale van de Croky Cup. Net als vorig seizoen staat blauw-zwart voor een drukke reeks wedstrijden, maar de landskampioen is goed voorbereid.

Voor de derde keer in vier jaar tijd heeft Club Brugge zich geplaatst voor de halve finale van de Beker van België. Het duel tegen KRC Genk staat op 15 januari en 5 februari op het programma.

Christos Tzolis, die tegen OH Leuven opnieuw zijn stempel drukte met twee mooie doelpunten, is niet bezorgd over de drukte in het schema. De Griekse aanvaller ziet het juist als een kans.

"Het is onze job om wedstrijden te spelen. Het zijn mooie wedstrijden en we hebben de fitheid en de coaches om dit schema aan te kunnen. Ik kijk er echt naar uit", aldus de Griek in Het Nieuwsblad.

De winterbreak was kort, maar Hayen benadrukt dat het belangrijk was dat zijn spelers met de juiste mindset terugkeerden. "Ze hebben hun programma goed uitgevoerd en waren er vanaf het begin weer bij”, vertelde de trainer. "Natuurlijk was de rust niet lang genoeg, maar dat geldt voor veel ploegen. We zijn tevreden met hoe we teruggekeerd zijn.”

Met een druk programma voor de boeg, waarbij zowel competitie, Europees als beker wordt gespeeld, is Club Brugge er echter van overtuigd dat ze hun hoge niveau kunnen vasthouden. Het grote voordeel van een brede selectie zal hierin een belangrijke rol spelen.