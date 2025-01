Anderlecht ploetert en zwoegt in het Beerschotse zand, maar gaat toch door naar halve finales Croky Cup

Anderlecht heeft weer met vuur gespeeld. De Brusselaars kwamen heel vroeg op voorsprong tegen Beerschot, maar konden die niet verder uitdiepen. In de tweede helft verdiende Beerschot de gelijkmaker, maar die kwam er niet ondanks toch redelijk wat pogingen.

David Hubert moest met veel rekening houden. Niet enkel had hij maar één centrale verdediger meer over, maar zondag is er ook al de topper tegen Club Brugge en - als ze zich plaatsten voor de halve finales - werd er donderdag alweer tegen Antwerp gevoetbald.

Zo stond Dendoncker achteraan, Degreef op de nummer 10 en Leoni naast Rits. Vazquez mocht het in de spits gaat uitvechten in de zandbak van het Olympisch Stadion. En dat mag u gerust letterlijk nemen. Om het veld bespeelbaar te maken hadden ze er letterlijk een camion zand op uitgesmeerd.

Simic direct beslissend, Augustinsson geblesseerd

Augustinsson, in de ploeg voor de geblesseerde N'Diaye, eiste wel een hoofdrol op. Na twee minuten zette hij zich achter een vrije trap en schilderde die perfect op het hoofd van Vazquez. De Argentijn zijn poging strandde nog op Shinton, maar in de herneming was Simic goed gevolgd om binnen te duwen.

Het was allemaal niet academisch wat beide ploegen lieten zien. Dat was ook onmogelijk gezien de omstandigheden, maar Beerschot probeerde wel. Verlinden en Colassin hadden goeie pogingen en Anderlecht kon daar nog weinig tegenover zetten. Afstandsschoten van Dreyer en Sardella werden door Shinton vakkundig onderschept.

Beerschot beter na rust

Het gevaarlijkste waren de bezoekers als Augustinsson zich achter een stilstaande fase mocht zetten. Bij de rust stond de 0-1 echter nog altijd op het bord. Maar het slechte nieuws voor Anderlecht volgde snel: Augustinsson moest waarschijnlijk geblesseerd in de kleedkamer blijven. Anderlecht zonder linksback tegen Club Brugge?

De tweede helft was voor Beerschot. Anderlecht werd achteruit gedrukt en een steeds weerkerend probleem stak weer de kop op: ze werden overlopen op het middenveld. En vooraan bracht Vazquez weer niet wat van hem verwacht werd. Het verschil met Dolberg is te groot.

Anderlecht moest hard werken in het mulle zand van het Kiel, maar hield deze keer wel stand. Veel goed voetbal was er wel niet te zien. Tijdrekken tegen de laatste in de JPL, het zegt veel.