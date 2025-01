Jan Vertonghen heeft een duidelijk idee wat hij wil doen: "Ik begrijp echt niet waarom mensen dat willen doen"

Doorgaan of stoppen? Jan Vertonghen is er nog niet uit, maar hij neigt na het rotseizoen dat hij al had naar het tweede. Maar wat daarna? De recordinternational is er absoluut nog niet aan uit en wil vooral genieten van de tijd die hij zal hebben.

Tijdens zijn revalidatie werd er wel eens gesproken over een rol in de technische staf bekleden. "David Hubert en ik hebben daarover gesproken", zegt hij. "We hebben ons afgevraagd wat ik voor hem zou kunnen betekenen."

"Hij weet dat ik altijd beschikbaar ben om mijn mening te geven, maar ik heb niet de ambitie om een carrière in coaching te starten, ondanks dat ik mijn diploma heb. Het was interessant om eens de andere kant van de spiegel te zien, maar ik heb vooral geleerd dat het niets voor mij is."

Coachen vraagt veel flexibiliteit, en dat is precies wat hij op dit moment niet zoekt. "Ik wil graag meer vrijheid en tijd om andere dingen te doen. Coach zijn is echt gekkenwerk. Het kost ontzettend veel tijd en brengt veel stress met zich mee. Ik begrijp echt niet waarom mensen dat willen doen", voegt hij lachend toe. "Maar ik respecteer hen wel enorm."

Wat zijn plannen voor na zijn carrière? Hij wil zich meer richten op zijn stichting en tijd doorbrengen met zijn gezin. "Ik heb zin om meer betrokken te zijn bij mijn stichting en vooral meer tijd door te brengen met mijn familie. Ik heb al 25 jaar geen normaal weekend meer gehad. Het lijkt me heerlijk om met mijn kinderen naar de zee of de Ardennen te kunnen gaan. Gewoon dansen, voetbal spelen, fietsen, of padel spelen. Eigenlijk een beetje doen waar ik zin in heb."

Daarnaast heeft hij grote plannen om de wereld te verkennen en iconische sportevenementen bij te wonen. "Ik wil ook naar de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Als ik binnenkort stop, wil ik in september naar Rwanda gaan voor het WK wielrennen. Dat lijkt me echt fantastisch om mee te maken."

De komende periode staat voor hem in het teken van genieten en loskomen van de druk die het leven als topsporter met zich meebrengt. "Ik heb jarenlang op een strak schema geleefd. Nu wil ik tijd vrijmaken voor de dingen die mij gelukkig maken, zonder deadlines of prestatiedruk."