Jan Vertonghen wint prestigieuze prijs, als eerste voetballer ooit: "Dat raakt me"

Jan Vertonghen heeft de Vlaamse Reus gewonnen. Die prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een uitzonderlijk figuur uit de Belgische sportwereld. De verdediger van Anderlecht is de eerste voetballer die op de erelijst komt te staan.

Jan Vertonghen is niet alleen één van de beste voetballers die ons land voortbracht, maar hij is ook een geweldige persoonlijkheid. Daarvoor werd hij nu in de bloemetjes gezet. Hij kreeg van de Vlaamse journalisten de 'Vlaamse Reus', een prijs voor de sportpersoonlijkheid van het jaar.

Vertonghen is naast voetballer ook heel sociaal bewogen. Hij heeft de 'Jan Vertonghen Foundation' die speelpleinen bouwt voor zieke kinderen. Een geweldig initiatief dat al veel lof en steun kreeg. "Dankzij deze prijs komt de Foundation ook in de schijnwerpers en dat kunnen we wel gebruiken", reageerde een blije Vertonghen.

"Zie ik deze prijs als een afronding van mijn carrière? Dat is moeilijk te zeggen, want ik voel me nog steeds heel erg voetballer. Maar ik ben ontzettend trots en blij met deze erkenning. Als je naar de erelijst kijkt, zie je namen van sporters naar wie ik zelf enorm opkijk", gaat hij verder.

"Daar tussen staan geeft een geweldig gevoel. Vooral naar de wielrenners heb ik veel bewondering. De laatste voetballer was Remco, met wie ik een goede band heb. Ondanks zijn jonge leeftijd is hij al een echt icoon."

"Ik voel me een trotse Belgische en Vlaamse sporter. Het is altijd een eer geweest om voor mijn land te spelen, en dat maakt deze prijs extra speciaal. Ik was ook wel verrast. Ik ben de eerste voetballer op deze erelijst, en dat maakt het extra bijzonder. Het raakt me dat het bij deze prijs niet alleen draait om sportieve prestaties. Mijn stichting ligt me nauw aan het hart, en het doet deugd dat dit werk gewaardeerd wordt."