📷 OFFICIEEL RSC Anderlecht heeft nieuwe flankaanvaller beet

Het heeft eventjes geduurd, maar is eindelijk officieel. César Huerta is eindelijk een speler van RSC Anderlecht.

Anderlecht neemt de 24-jarige flankaanvaller over van UNAM Pumas. Het is de eerste Mexicaan ooit voor paarswit. Hij tekende tot 2029.

“César is een 15-voudig Mexicaans international en ontpopte zich de voorbije 2,5 jaar tot een vaste waarde bij UNAM Pumas. Daarvoor was hij jarenlang actief bij zijn opleidingsclub Chivas en clubs als Deportivo Guadalajara”, klinkt het bij paarswit.

De Mexicaan zal het nummer 21 dragen bij RSC Anderlecht. “César Huerta is een offensieve, technisch onderlegde en creatieve aanvaller met een neus voor doelpunten”, zegt Sports Director Olivier Renard.

“Als Mexicaans international was de tijd rijp voor hem om de stap naar het Europese voetbal te zetten. We zijn dan ook erg tevreden dat hij voor RSC Anderlecht gekozen heeft.”

“Ik ben enorm fier dat ik de stap naar Europa kan maken bij zo’n grote club als Anderlecht, vertelt Huerta zelf. “De club heeft heeft alles in het werk gesteld om me naar hier te halen, ik was dus snel overtuigd van mijn keuze en voelde meteen veel vertrouwen.”